Non chiamatelo smartphone, questo è un vero PC Linux tascabile

Mentre i giganti della tecnologia sembrano impegnati in una corsa inarrestabile verso dispositivi sempre più sottili e display immensi, il CES 2025 ci ha regalato una visione decisamente controcorrente, capace di far battere il cuore agli appassionati di informatica pura.

Si tratta di un concetto che sfida le convenzioni odierne: un computer tascabile spesso ben 16 millimetri, dotato di un display da soli 3,4 pollici.

A prima vista potrebbe sembrare un passo indietro, ma il Mecha Comet rappresenta una boccata d’aria fresca per chi cerca uno strumento di lavoro reale e non solo un portale per i social media.

Mecha Comet è il PC Linux tascabile e modulare

Siamo abituati a smartphone con schermi che superano agilmente i 6,5 pollici. Questi pannelli sono eccezionali per la fruizione passiva di contenuti, come scorrere feed video o guardare filmati su YouTube. Tuttavia, l’esperienza utente crolla drasticamente quando si passa alla produzione attiva.

Che si tratti di scrivere codice, redigere un testo lungo o emulare vecchi videogiochi, l’interfaccia touch diventa il principale ostacolo. Le tastiere virtuali e i controller a schermo occupano metà del display, riducendo l’area visibile a una striscia minuscola e offrendo un’esperienza d’uso frustrante, priva di qualsiasi feedback tattile e soggetta a continui errori di digitazione.

È qui che il Mecha Comet propone la sua rivoluzione. Nonostante sia ancora un prototipo in attesa di finanziamento, questo dispositivo si presenta come un computer Linux tascabile che giustifica il suo spessore con una dotazione di porte I/O eccellente e un sistema modulare ingegnoso.

La parte frontale alta ospita il display touch, mentre la metà inferiore è completamente riconfigurabile grazie a un aggancio magnetico.

L’utente può collegare una tastiera QWERTY fisica per sessioni di terminale o scripting, oppure un gamepad per godersi i classici del NES e del Game Boy con la precisione dei tasti fisici. Quando il lavoro o il gioco finiscono, i moduli possono essere rimossi, restituendo al dispositivo una forma più compatta.

Un ecosistema aperto e riparabile

La filosofia alla base del Mecha Comet va ben oltre i semplici accessori magnetici. I suoi creatori hanno progettato il dispositivo affinché possa funzionare anche come telefono, grazie alla possibilità di integrare un modem 4G, ma la vera forza risiede nella natura open-source del progetto.

Le specifiche delle estensioni sono aperte, permettendo alla comunità di sviluppare i propri moduli, che potrebbero teoricamente includere anche un secondo schermo per estendere l’area visiva.

L’approccio estetico e funzionale è un omaggio alla tecnologia robusta degli anni ’90 e 2000. Il dispositivo vanta una scocca che trasmette solidità, una batteria rimovibile, il tanto rimpianto jack per le cuffie e una riparabilità estrema, simboleggiata dalla presenza di una chiave a brugola alloggiata dietro la cover posteriore per aprire il device.

Per un utente Linux, questo hardware rappresenta l’equivalente fisico della libertà software: totale controllo, personalizzazione e nessuna scatola chiusa.

Cuore software all’avanguardia

Sotto la scocca robusta troviamo un software estremamente aggiornato e potente, pensato per gli sviluppatori e gli smanettoni. La distribuzione scelta per animare questo piccolo mostro si chiama Mechanix.

Si tratta di un sistema operativo costruito su fondamenta solidissime e modernissime: il bootloader è affidato a U-Boot 2025.04, mentre il kernel è il recente Linux 6.12.

Il tutto si basa sull’architettura e i pacchetti di Fedora 43, garantendo stabilità e accesso alle tecnologie più recenti del mondo open source.

Uno strumento per appassionati, non per le masse

È importante sottolineare che il Mecha Comet non nasce con l’ambizione di sostituire gli smartphone nelle tasche di tutti. La comodità delle tastiere virtuali per l’utente medio rimane imbattibile in termini di portabilità immediata.

Tuttavia, questo dispositivo si propone come una piattaforma versatile per nicchie specifiche. Può fungere da hub per la domotica, da server portatile da spostare di stanza in stanza, o da console educativa per i più giovani.

Sebbene l’entusiasmo sia palpabile, la prudenza è d’obbligo. Al momento si tratta di un prototipo destinato a una campagna Kickstarter, con tutti i rischi che ne conseguono.

Tuttavia, la professionalità mostrata nella documentazione tecnica e la chiarezza della visione suggeriscono che il Mecha Comet potrebbe trasformarsi da semplice concetto a realtà, dimostrando che c’è ancora spazio per l’innovazione e la modularità in un mercato ormai saturato da dispositivi tutti uguali.