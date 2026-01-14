Lufthansa, arriva il Wi-Fi veloce su tutti gli aerei del gruppo grazie a Starlink

Il Gruppo Lufthansa ha annunciato una partnership strategica destinata a migliorare l’esperienza di viaggio per milioni di passeggeri: il colosso tedesco dell’aviazione collaborerà con SpaceX per portare la connessione internet ad alta velocità di Starlink sull’intera flotta.

Si tratta di una delle operazioni di trasformazione digitale più ambiziose mai tentate nel settore aereo europeo, coinvolgendo oltre 850 velivoli tra corto, medio e lungo raggio.

L’obiettivo è chiaro, colmare il divario tra la connettività a terra e quella in volo, eliminando uno dei principali punti dolenti per i viaggiatori moderni.

Lufthansa porterà internet ad alta velocità sui suoi aerei

L’accordo segna un passo decisivo nell’anno del centenario della compagnia tedesca. Come sottolineato da Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer del Gruppo, la decisione di investire in quella che viene definita la migliore tecnologia disponibile sul mercato non è solo una mossa commerciale, ma una pietra miliare essenziale per garantire un’esperienza “premium”.

In un’epoca in cui essere connessi è diventato imprescindibile, Lufthansa punta a trasformare il tempo di volo in un momento produttivo o di intrattenimento senza interruzioni, equiparando il comfort digitale di bordo a quello del salotto di casa.

Un piano esteso a tutte le compagnie, inclusa ITA Airways

La vera portata di questa iniziativa risiede nella sua estensione. La tecnologia Starlink non sarà un’esclusiva dei velivoli a marchio Lufthansa, ma verrà implementata trasversalmente su tutte le compagnie aeree del gruppo.

Questo include Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines e, aspetto di particolare interesse per il mercato italiano, anche Air Dolomiti e ITA Airways. La presenza di ITA Airways nel piano di aggiornamento conferma la piena integrazione del vettore italiano nella strategia tecnologica del gruppo, promettendo un salto di qualità notevole anche per i viaggiatori del nostro Paese.

Il calendario dei lavori è già stato tracciato con precisione. L’installazione delle nuove antenne satellitari inizierà nella seconda metà del 2026, con l’obiettivo di completare l’aggiornamento dell’intera flotta globale entro il 2029. Sebbene si tratti di un processo graduale che richiederà circa tre anni per essere finalizzato, la direzione è inequivocabile: il futuro dei cieli europei sarà iper-connesso.

Perché la tecnologia Starlink cambia tutto

Fino ad oggi, la connettività in volo del gruppo si affidava principalmente al servizio FlyNet e ai satelliti geostazionari (GEO), che orbitano molto lontano dalla Terra. Sebbene funzionali, questi sistemi soffrono spesso di una latenza elevata e di velocità ridotte, rendendo difficile l’uso di applicazioni moderne ad alta intensità di dati.

Starlink, al contrario, utilizza una costellazione di migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO – Low Earth Orbit). La vicinanza fisica dei satelliti agli aerei riduce drasticamente il tempo di risposta del segnale (latenza) e aumenta la larghezza di banda disponibile.

In termini pratici, questo si traduce nella possibilità per i passeggeri di effettuare videochiamate in alta definizione, lavorare su piattaforme cloud, guardare film in streaming senza buffering e persino giocare online, tutto mentre si viaggia a 35.000 piedi di altezza.

È un cambiamento radicale rispetto al passato, dove spesso la connessione era limitata a semplici servizi di messaggistica o navigazione web lenta.

Un servizio gratuito per fidelizzare il cliente

Un aspetto cruciale dell’annuncio riguarda il modello di accesso al servizio. In una mossa che sfida le consuetudini del settore, dove il Wi-Fi veloce è spesso un costoso extra, Lufthansa ha deciso di offrire il servizio gratuitamente ai suoi clienti più fedeli.

La connessione sarà infatti libera per tutti i membri del programma Travel ID e per i frequent flyer con status, indipendentemente dalla classe di viaggio in cui sono seduti.

Questa scelta risponde a una logica di mercato sempre più competitiva. Con la pressione delle compagnie low-cost e l’aggressività dei vettori mediorientali e americani (molti dei quali, come United Airlines o Qatar Airways, hanno già stretto accordi simili con Starlink) Lufthansa non poteva permettersi di rimanere indietro.

Offrire un servizio di connettività di livello “terrestre” diventa quindi un potente strumento di differenziazione e attrazione per quella fascia di clientela business e premium che considera il tempo in volo come un’estensione della propria giornata lavorativa.