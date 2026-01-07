Lenovo guarda al futuro con ThinkPad Rollable XD e AI Glasses | CES 2026

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, Lenovo ha annunciato una vasta gamma di innovazione all’interno della sua linea di prodotti. Tra le tante novità il produttore ci ha permesso di dare uno sguardo al futuro del mondo tech con una serie di Concept.

Questi prototipi non rappresentano semplici esercizi di stile, ma propongono un ecosistema integrato di dispositivi pensati per accelerare la produttività e tutelare il benessere degli utenti attraverso soluzioni di personal AI computing.

Dall’hardware arrotolabile ai wearable intelligenti, l’obiettivo dichiarato dall’azienda è consentire ai professionisti e ai consumatori di lavorare in modo più smart e vivere meglio, superando i limiti fisici dei dispositivi tradizionali.

Lenovo al CES 2026: tutte le novità Concept come ThinkPad Rollable XD e AI Glasses

Crediti: Lenovo

Una delle innovazioni più sorprendenti presentate è ThinkPad Rollable XD Concept, un notebook che reimmagina lo spazio di lavoro mobile grazie a un display espandibile che si trasforma da un compatto 13,3″ a una superficie vicina ai 16″.

Il suo design estensibile offre oltre il 50% di spazio aggiuntivo sullo schermo senza costringere l’utente a trasportare un dispositivo ingombrante, facilitando il multitasking e i flussi di lavoro adattivi. Il dispositivo vanta un rivestimento trasparente a 180° in Corning Gorilla Glass Victus 2 che mette in mostra la complessa ingegneria dei meccanismi interni, mentre l’interazione è resa fluida da comandi touch Swipe to X e i controlli vocali. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, il terminale può operare anche a coperchio chiuso, offrendo traduzioni in tempo reale e assistenza vocale multimodale per i professionisti ibridi.

Crediti: Lenovo

Parallelamente alla mobilità, Lenovo ha introdotto Personal AI Hub Concept, noto come Project Kubit, un dispositivo edge cloud personale che funge da centro nevralgico per tutti i device dell’utente, dagli smartphone ai sistemi smart-home.

Sotto un display touch-screen trasparente, l’hub nasconde la potenza di due workstation ThinkStation PGX alimentate dal superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell. Il sistema è in grado di raccogliere e analizzare dati da più piattaforme per offrire un’esperienza AI ad altissime prestazioni e profondamente personalizzata, basata sulle interazioni quotidiane dell’individuo con la propria tecnologia.

Crediti: Lenovo

Sul fronte dei wearable, i Lenovo AI Glasses Concept completano questa visione offrendo assistenza costante in un formato ultraleggero di soli 45 grammi. Gli occhiali, alimentati dall’assistente Lenovo Qira, supportano la traduzione istantanea, il riconoscimento delle immagini e includono funzioni pratiche come il teleprompter per discorsi pubblici e la funzione “Catch Me Up” per riepilogare le notifiche della giornata.

Crediti: Lenovo

L’attenzione di Lenovo si estende anche all’ambiente domestico e professionale con i nuovi Smart Sense Display Concept. Il modello UHD da 27″ agisce come un hub intelligente capace di connettersi in modalità wireless a più dispositivi contemporaneamente, permettendo una collaborazione multi-schermo immediata e una gestione flessibile delle finestre tramite comandi vocali.

Particolarmente innovativo è il concept di display personalizzato alimentato dall’AI, che monitora attivamente la postura, l’affaticamento visivo e i ritmi circadiani dell’utente per regolare in tempo reale luminosità e temperatura del colore, garantendo il massimo comfort visivo.

Crediti: Lenovo

Infine, la sostenibilità e la personalizzazione hardware trovano spazio negli accessori come la Adaptable Keyboard Concept, che permette di regolare la corsa dei tasti per passare dal gaming al lavoro professionale, e nel Self-Charging Kit, un set di tastiera e mouse a energia solare capaci di funzionare con soli 50 lux di luce interna, eliminando definitivamente la necessità di ricariche cablate.

I concept presentati da Lenovo al CES 2026 dimostrano che la tecnologia del prossimo futuro non sarà solo più potente, ma diventerà proattiva e capace di adattarsi fisicamente alle necessità umane. Sebbene si tratti di prototipi, la compagnia asiatica ha offerto un’interessante panoramica di quello che ci aspetta!