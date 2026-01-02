Lenovo AI Glasses Concept al CES 2026: massima produttività, in formato compatto

In occasione del CES 2026, la compagnia asiatica si appresta a ridefinire il concetto di tecnologia indossabile con Lenovo AI Glasses Concept. Il dispositivo mira a trasformare un comune paio di occhiali in una postazione AI avanzata, prendendo le distanze dai soliti visori dedicati alla realtà vista.
Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, la soluzione di Lenovo presenta l’estetica e la comodità di un normale paio di occhiali, integrando però al loro interno funzionalità di intelligenza artificiale, controlli multimediali e non solo.
Lenovo presenterà i nuovi AI Glasses Concept al CES 2026: ecco le prime indiscrezioni sugli occhiali smart AI
L’obiettivo di Lenovo è chiaro: offrire un alleato AI leggero e sempre connesso, che permetta di accedere a informazioni e strumenti di assistenza senza la necessità di interagire con lo schermo di uno smartphone o di un PC.
Il cuore dell’esperienza d’uso dei Lenovo AI Glasses Concept è sicuramente il design estremamente leggero, con un peso di circa 45 grammi. Un aspetto fondamentale che garantisce la massima comodità durante sessioni di utilizzo prolungate.
Tra le funzioni più originali emerse dai leak c’è la modalità telepromter integrata, pensata specificamente per presentatori, streamer o professionisti che trascorrono molto tempo parlando davanti a una telecamera, permettendo loro di leggere testi e note direttamente attraverso le lenti.
La gestione avviene tramite controlli tattili e vocali integrati nella montatura, che consentono di rispondere a chiamate, gestire la musica o consultare dati in modalità totalmente hands-free.
L’intelligenza artificiale del sistema è affidata a Lenovo Qira, un assistente digitale che non risiede fisicamente negli occhiali, ma sfrutta la potenza di calcolo di uno smartphone o di un computer collegato in modalità wireless.
Ciò permette di mantenere l’hardware degli occhiali sottile e leggero, delegando i carichi di lavoro più pesanti al dispositivo accoppiato.
Lenovo AI Glasses Concept sono in grado di offrire funzionalità avanzate come la traduzione live in tempo reale con latenza inferiore al millisecondo e il riconoscimento delle immagini attraverso una fotocamera posizionata sulla parte frontale della montatura.
Inoltre, il sistema include la funzione Catch Me Up, che all’inizio di ogni giornata genera un riassunto intelligente delle notifiche ricevute su tutti i dispositivi dell’utente.
Dal punto di vista dell’autonomia e dell’affidabilità, i test interni condotti dall’azienda indicano che gli occhiali possono garantire fino a otto ore di durata della batteria con una singola carica, coprendo un’intera giornata lavorativa.
Comunque è bene ricordare che si tratta ancora di un prototipo, come il nome lascia intendere. Secondo le indiscrezioni, gli occhiali smart AI di Lenovo saranno tra i protagonisti del CES 2026 – che si svolgerà dal 6 al 9 gennaio – insieme ad altre novità come il nuovo PC arrotolabile del brand.