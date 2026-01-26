I grandi elettrodomestici Xiaomi arrivano in Italia: lavasciuga e frigorifero smart, con 100€ di sconto

A distanza di una manciata di giorni dall’annuncio ufficiale, ecco che i grandi elettrodomestici Xiaomi fanno finalmente capolino in Italia. Il 2026 ha dato il via ad una nuova era del brand cinese nel nostro Paese: l’ecosistema si arricchisce con la nuova lavasciuga da 9 kg e il frigorifero Cross Door da 502 litri. Entrambi gli elettrodomestici sono già disponibili all’acquisto con 100€ di sconto, fino al 26 febbraio!

Xiaomi lancia lavasciuga e frigorifero in Italia: l’ecosistema del brand ora comprende anche i grandi elettrodomestici

Crediti: Xiaomi

Il debutto di Xiaomi nel settore dei grandi elettrodomestici avviene con il marchio Mijia, nome storico che i veterani del brand conosceranno benissimo. Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 Kg è una lavatrice e asciugatrice che punta alle performance e al risparmio, con il 25% in più di efficienza energetica rispetto alla classe A.

La tecnologia Smart Infusion con getto diretto ad alta pressione integrato nel cestello pulisce a fondo i vestiti in soli 36 minuti. Inoltre è presente l’utilissima modalità Quick Wash da soli 12 minuti, l’ideale per capi leggermente sporchi o per un lavaggio dell’ultimo minuto.

Il pannello touch permette di gestire tutto in modo semplice e intuitivo; comunque si tratta di una soluzione smart, quindi gestibile anche da telefono tramite l’app Xiaomi Home.

Crediti: Xiaomi

L’altra novità per l’Italia è Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L, frigorifero e congelatore con zona convertibile iFresh (da -1°C e a 5°C) ed una capienza totale di ben 502 litri. Il dispositivo funziona in modo silenzioso, è gestibile tramite app ed utilizza la tecnologia Ag Fresh per aiutare ad eliminare i batteri e gli odori forti.

Come promesso, i grandi elettrodomestici Xiaomi sono finalmente disponibili all’acquisto in Italia – tramite lo store ufficiale. Entrambi i modelli sono in offerta lancio con uno sconto di 100€, valido fino al 26 febbraio. Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 Kg è acquistabile a 499€ (con servizio di installazione gratuita) mentre Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L debutta a 749€.

