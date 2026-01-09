Xiaomi non è l’unica che vuole mettere uno schermo in più sugli smartphone

Mentre i riflettori sono ancora puntati sui flagship Xiaomi, un altro produttore ha deciso di unirsi alla partita, portando il doppio display anche nella fascia media.

Se i recenti Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max hanno riacceso l’interesse verso i display posteriori, sembra che l’azienda cinese non sarà sola in questa avventura.

Lava, noto brand indiano, ha appena rilasciato un teaser che non lascia spazio a dubbi: anche il loro prossimo smartphone avrà uno schermo sulla scocca.

Lava è pronta a seguire il nuovo trend dei doppi display

Crediti: Lava

Secondo quanto emerso dalle prime immagini ufficiali, Lava ha osservato con attenzione le mosse dei concorrenti di fascia alta e ha deciso di replicare la strategia, adattandola però al proprio segmento di riferimento. Il teaser mostra chiaramente un dispositivo dotato di un’ampia isola fotografica che non ospita solo gli obiettivi, ma integra un vero e proprio display secondario.

Il design, che richiama inevitabilmente lo stile “Xiaomi”, suggerisce un utilizzo intelligente degli spazi. Tuttavia, trattandosi di un prodotto Lava, ci si aspetta un posizionamento di prezzo ben diverso rispetto ai flagship cinesi.

Si prevede che questo dispositivo si collocherà nella fascia media del mercato; una tesi supportata dalle dimensioni del pannello posteriore, che appare visibilmente più compatto rispetto agli schermi secondari sui modelli Pro di Xiaomi.

Specifiche tecniche e funzionalità

Nonostante il riserbo mantenuto dall’azienda, l’immagine teaser offre già alcuni dettagli tecnici rilevanti. Il modulo fotografico posteriore ospita due fotocamere, e un’iscrizione sulla scocca conferma che il sensore principale avrà una risoluzione di 50 MP.

La presenza di questo schermo ausiliario apre a scenari d’uso interessanti anche per un dispositivo non premium.

Solitamente, questi pannelli vengono utilizzati per visualizzare notifiche rapide, gestire i controlli musicali o, funzione molto apprezzata dai creatori di contenuti, agire come mirino digitale per scattare selfie utilizzando la fotocamera posteriore principale, garantendo così una qualità nettamente superiore rispetto ai sensori frontali.

L’attesa per il lancio ufficiale

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sul nome commerciale del dispositivo o sulla data precisa di lancio, sebbene il messaggio “coming soon” lasci presagire una presentazione imminente. È indubbio che Lava rilascerà ulteriori anticipazioni nelle prossime settimane per mantenere alta l’attenzione mediatica.

Resta da vedere se questa mossa segnerà l’inizio di una nuova democratizzazione dei doppi schermi, portando una caratteristica finora considerata “di lusso” o “di nicchia” anche nelle tasche degli utenti più attenti al budget.