Xiaomi 17 Pro ha un rivale con schermo posteriore: il nuovo trend degli smartphone?

Il primo clone di Xiaomi 17 Pro è servito ed arriva dal brand indiano Lava: Blaze Duo 3 è il nuovo smartphone dell’azienda, caratterizzato da un display posteriore ed uno stile che ricorda quello del rivale cinese. Si tratta di un dispositivo curioso, che si ispira al modello della casa di Lei Jun ereditandone alcune caratteristiche, ma che prova a trovare una sua identità.

Lava Blaze Duo 3 ufficiale: tutti i dettagli del nuovo smartphone con display posteriore

Crediti: Lava

L’ultimo Xiaomi 17 Pro è un top di gamma compatto, mentre la controparte Max fa un salto in avanti proponendo un display più grande (da 6,9″ di diagonale). Lava Blaze Duo 3 rappresenta la via di mezzo, optando per uno schermo AMOLED da 6,67″ con risoluzione Full HD, refresh rate a 120 Hz ed un punch hole centrale.

Il dispositivo presenta una forma leggermente squadrata, mentre il telefono di Xiaomi sceglie linee più morbide. Il modulo fotografico ricalca a menadito quello di 17 Pro ma con due differenze: il terminale di Lava monta una singola fotocamera e il display AMOLED posteriore si ferma a 1,6″ – contro i 2,7″ e 2,9″ di 17 Pro e Pro Max.

Crediti: Lava

Blaze Duo 3 percorre la via più “economica” mentre gli Xiaomi sono dotati di un pannello che ricopre l’intero modulo, inglobando anche i sensori fotografici. Chiaramente siamo su due piani distinti, ossia mid-range e fascia premium.

Il telefono della famiglia Blaze è equipaggiato con il SoC Dimensity 7060 e non si fa mancare niente: ci sono 6 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di storage UFS 3.1, un lettore d’impronte sotto lo schermo, Android 16 e una scocca classificata IP64.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 33W mentre il comparto fotografico è basato su un sensore principale da 50 MP e una selfie camera da 8 MP. Il prezzo del nuovo smartphone Lava è di circa 160€ al cambio, ossia 16.999 rupie indiane.