iQOO Z11 Turbo ha 7.600 mAh e un processore potentissimo

iQOO Z11 Turbo è stato ufficialmente svelato in Cina, portando con sé una scheda tecnica che punta tutto sulla potenza bruta e sull’autonomia estrema.

Il dispositivo si distingue immediatamente per l’integrazione di una batteria colossale e per l’adozione di uno dei chipset più avanzati sul mercato, promettendo di accontentare anche gli utenti più esigenti.

iQOO Z11 Turbo è ufficiale: tutto quello che devi sapere

Crediti: iQOO

iQOO Z11 Turbo è spinto dal potentissimo SoC Snapdragon 8 Gen 5, il quale include una GPU Adreno 840, una combinazione progettata per offrire prestazioni grafiche e di calcolo quasi ai vertici della categoria.

Per gestire il multitasking più spinto e i giochi di ultima generazione, lo smartphone supporta fino a 16 GB di RAM LPDDR5X Ultra e offre uno spazio di archiviazione che raggiunge 1 TB con le velocissime memorie UFS 4.1.

Particolare attenzione è stata dedicata all’esperienza videoludica: il telefono integra il chip proprietario Q2, ottimizzato per migliorare il frame rate e la stabilità nei giochi competitivi.

A tenere a bada le temperature ci pensa il sistema di raffreddamento “Ice Dome” con camera di vapore, essenziale per mantenere le prestazioni costanti anche durante le sessioni più lunghe. Il tutto è governato da OriginOS 6, basato sul nuovissimo Android 16.

La parte visiva è affidata a un pannello AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K, capace di raggiungere un refresh rate di 144 Hz per una fluidità impeccabile. La luminosità di picco è molto alta, toccando i 5.000 nit, garantendo così una qualità impeccabile dei contenuti HDR.

Il pannello supporta HDR10+, dimming DC e un PWM dimming ad altissima frequenza di 4.320 Hz per ridurre l’affaticamento visivo, il tutto protetto dal vetro Schott Shield.

Crediti: iQOO Crediti: iQOO Crediti: iQOO Crediti: iQOO

Sul fronte fotografico, il retro del dispositivo ospita una configurazione a doppia fotocamera dominata da un sensore primario da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e apertura f/1.8. Questo sensore permette uno zoom lossless 4x, offrendo versatilità senza perdita di dettaglio. Ad affiancarlo troviamo una fotocamera ultrawide da 8 MP, mentre per i selfie è presente una fotocamera frontale da 32 MP.

Il vero asso nella manica del Z11 Turbo è l’enorme batteria da 7.600 mAh. Nonostante la capacità record, il dispositivo mantiene un profilo relativamente snello con uno spessore di 7,9 mm e un peso di 202 grammi. Quando è il momento di ricaricare, il supporto alla ricarica rapida a 100W assicura tempi di attesa minimi.

La dotazione hardware è completata da un lettore di impronte digitali ultrasonico 3D, emettitore a infrarossi, speaker stereo e una certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP68/IP69. La connettività è all’avanguardia con il supporto a Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, 5G, NFC e una copertura completa dei satelliti GPS.

Disponibilità e prezzi

L’iQOO Z11 Turbo arriva sul mercato con un telaio in lega di alluminio e diverse opzioni di colore: Floating Light, Halo Pink, Sky White (tutte con retro in vetro) e la variante Midnight Black che vanta un pannello posteriore in fibra di vetro.

Per quanto riguarda i prezzi, convertendo le cifre dallo yuan all’euro, il modello base da 12/256 GB parte da circa 335 euro (2.699 CNY). Chi necessita di più spazio può optare per la versione 12/512 GB a circa 405 euro (3.199 CNY).

Salendo di livello, la variante da 16/256 GB si attesta sui 370 euro (2.999 CNY), mentre quella da 16/512 GB costa circa 430 euro (3.499 CNY). Infine, la configurazione top di gamma con 16 GB di RAM e 1 TB di storage è proposta a un prezzo che si aggira intorno ai 490 euro (3.999 CNY).