iQOO 15 Ultra è lo smartphone più potente su Antutu, e non è ancora uscito

La febbre degli Ultra ha colpito quasi tutti i principali brand cinesi e la compagnia di vivo non fa eccezione. iQOO 15 Ultra sarà la prossima aggiunta alla famiglia e il debutto pare ormai imminente: a rendere il tutto ancora più interessante sono i primi risultati su Antutu.
I benchmark del flagship riportano un punteggio da record, facendo presagire grandi cose. Intanto è spuntato anche un presunto render, con un design davvero particolare.
iQOO 15 Ultra è record su Antutu: il top di gamma ha totalizzato un punteggio stellare nei primi benchmark
Secondo le ultime novità, iQOO 15 Ultra ha totalizzato la bellezza di 4.518.403 punti su Antutu, un record che proietta il dispositivo in cima alla classifica degli smartphone più potenti. L’elenco ufficiale di dicembre – viene aggiornato con un mese di differenza – vede al primo posto REDMAGIC 11 Pro+ con 4.118.828 punti.
Tale performance sono dovute al solito Snapdragon 8 Elite Gen 5, ultimo SoC di punta presentato da Qualcomm, ma non ci sono dettagli sulle memorie.
Il social cinese Weibo ci regala anche un primo sguardo al possibile design, da prendere con estrema cautela. La presenza di una ventola di raffreddamento integrata è confermata ma il look non è stato ancora svelato da iQOO. Manca all’appello anche la data, ma è probabile che il debutto avverrà nel corso del mese di febbraio (in Cina).
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED Samsung M14 da 6,85″ 2K (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO a 144 Hz, campionamento del tocco a 3.200 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 8.000 mm2 + ventola integrata
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5X Ultra Pro
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: oltre 7.000 mAh
- Ricarica: 200W, wireless
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/?) con OIS, ultra-wide 150° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3X
- Selfie camera: 32 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, tasti dorsali
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6