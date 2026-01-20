iQOO 15 Ultra è lo smartphone più potente su Antutu, e non è ancora uscito

La febbre degli Ultra ha colpito quasi tutti i principali brand cinesi e la compagnia di vivo non fa eccezione. iQOO 15 Ultra sarà la prossima aggiunta alla famiglia e il debutto pare ormai imminente: a rendere il tutto ancora più interessante sono i primi risultati su Antutu.

I benchmark del flagship riportano un punteggio da record, facendo presagire grandi cose. Intanto è spuntato anche un presunto render, con un design davvero particolare.

iQOO 15 Ultra è record su Antutu: il top di gamma ha totalizzato un punteggio stellare nei primi benchmark

Crediti: Antutu

Secondo le ultime novità, iQOO 15 Ultra ha totalizzato la bellezza di 4.518.403 punti su Antutu, un record che proietta il dispositivo in cima alla classifica degli smartphone più potenti. L’elenco ufficiale di dicembre – viene aggiornato con un mese di differenza – vede al primo posto REDMAGIC 11 Pro+ con 4.118.828 punti.

Tale performance sono dovute al solito Snapdragon 8 Elite Gen 5, ultimo SoC di punta presentato da Qualcomm, ma non ci sono dettagli sulle memorie.

Crediti: Weibo

Il social cinese Weibo ci regala anche un primo sguardo al possibile design, da prendere con estrema cautela. La presenza di una ventola di raffreddamento integrata è confermata ma il look non è stato ancora svelato da iQOO. Manca all’appello anche la data, ma è probabile che il debutto avverrà nel corso del mese di febbraio (in Cina).

Scheda tecnica presunta