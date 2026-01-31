iQOO 15 Ultra si mostra in un video hands on prima del lancio

L’attesa per il debutto del nuovo flagship di casa iQOO è ormai agli sgoccioli. Il brand ha fissato per il prossimo 4 febbraio la data di presentazione ufficiale di iQOO 15 Ultra, un dispositivo che segna un momento significativo per l’azienda trattandosi del primo smartphone a fregiarsi della denominazione “Ultra”.

Sebbene la società avesse già diffuso dei render ufficiali per anticipare le linee estetiche del prodotto, un recente contributo del noto informatore Ice Universe ha offerto al pubblico uno sguardo molto più concreto e dettagliato grazie a un video hands-on che svela l’aspetto del telefono nel mondo reale.

iQOO 15 Ultra appare in un video a pochi giorni dal lancio

Crediti: iQOO Crediti: iQOO

Le immagini dal vivo confermano una cura particolare per il design della scocca posteriore. Il pannello posteriore di iQOO 15 Ultra è caratterizzato da una trama esagonale distintiva, capace di restituire effetti cromatici cangianti quando viene colpita dalla luce da diverse angolazioni.

Ai lati un frame in metallo con finitura opaca, che conferisce al dispositivo un aspetto solido e premium. L’isola delle fotocamere presenta un design che si distacca nettamente dal modello standard iQOO 15, integrando delle prese d’aria nella parte inferiore, un dettaglio che suggerisce una grande attenzione alla gestione termica.

Esaminando i profili dello smartphone, emerge chiaramente la vocazione del dispositivo verso le alte prestazioni e il gaming. Sul lato destro, oltre al pulsante di accensione e al bilanciere del volume, trovano spazio i trigger dorsali, strumenti essenziali per i videogiocatori più esigenti.

Il lato sinistro riserva una sorpresa rilevante: è presente una feritoia per l’uscita dell’aria, necessaria per il funzionamento della ventola di raffreddamento integrata.

La dotazione di porte e sensori è completa: la parte inferiore ospita la porta USB-C, lo slot per la SIM, il microfono principale e una griglia per lo speaker. Superiormente, il dispositivo offre un secondo microfono, un’ulteriore uscita audio e il LED a infrarossi.

Potenza bruta e specifiche confermate

Sebbene la scheda tecnica completa sarà svelata solo mercoledì prossimo, diverse caratteristiche sono già state confermate o sono emerse tramite piattaforme di benchmark. Il display sarà un’unità 2K capace di raggiungere una luminosità di picco impressionante di 8.000 nit, con supporto Dolby Vision.

Sotto la scocca, stando a quanto emerso su Geekbench, ci sarà il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e dal chip proprietario Q3 dedicato all’ottimizzazione delle sessioni di gioco.

Anche il comparto audio promette un’esperienza immersiva grazie agli speaker stereo con supporto Dolby Atmos. Non resta che attendere pochi giorni per scoprire ogni dettaglio di questo promettente terminale.