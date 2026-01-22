iQOO 15 Ultra è il Gaming Phone dallo stile futuristico, con un look unico

Tutti pazzi per i Gaming Phone: ormai i brand cinesi hanno deciso di cimentarsi in questa categoria, ognuno con la sua personale declinazione. iQOO 15 Ultra sarà la prossima aggiunta: anziché puntare ad un Camera Phone (come la stragrande maggioranza dei telefoni Ultra), il brand di vivo punta al mobile gaming e lo fa con un tocco tutto personale nel design.
Il top di gamma arriverà in Cina a inizio febbraio ed ora l’azienda ha svelato in via ufficiale design e due colorazioni che arrivano dal futuro.
iQOO 15 Ultra, svelato il design: il nuovo Gaming Phone si mostra nelle prime immagini ufficiali
2077 Flowing Orange e 2049 Cold Blue, questi i nomi delle versioni di iQOO 15 Ultra. Il tocco di classe è proprio il colore, caratterizzata da una scocca monocromatica – nero o grigio/argento – attraversata da sfumature geometriche arancione o blu.
Non viene specificato altro ma è molto probabile che si tratti della stessa tecnologia utilizzata con iQOO 15 standard nella colorazione Lingyun. Questa variante è in grado di cambiare colore in modo istantaneo, in base all’angolo di visione – con sfumature rosse. Niente elettrocromia né tecniche basate sulla temperatura, ma un elegante gioco di luci.
Il modulo fotografico integra una luce LED RGB e una ventola di raffreddamento, quest’ultima non in vista (è possibile scorgere le prese d’aria).
La presentazione di iQOO 15 Ultra è fissata per inizio febbraio, per ora solo in Cina. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche tecniche leak, trapelate finora. Il dispositivo è stato avvistato anche su Antutu con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un punteggio da paura.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: 2077 Flowing Orange, 2049 Cold Blue
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED Samsung M14 da 6,85″ 2K (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO a 144 Hz, campionamento del tocco a 3.200 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 8.000 mm2 + ventola integrata
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12/16/24 GB LPDDR5X Ultra Pro
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: oltre 7.000 mAh
- Ricarica: 200W, wireless
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/?) con OIS, ultra-wide 150° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3X
- Selfie camera: 32 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, tasti dorsali
- Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6