iQOO 15 Ultra è il Gaming Phone dallo stile futuristico, con un look unico

Tutti pazzi per i Gaming Phone: ormai i brand cinesi hanno deciso di cimentarsi in questa categoria, ognuno con la sua personale declinazione. iQOO 15 Ultra sarà la prossima aggiunta: anziché puntare ad un Camera Phone (come la stragrande maggioranza dei telefoni Ultra), il brand di vivo punta al mobile gaming e lo fa con un tocco tutto personale nel design.

Il top di gamma arriverà in Cina a inizio febbraio ed ora l’azienda ha svelato in via ufficiale design e due colorazioni che arrivano dal futuro.

iQOO 15 Ultra, svelato il design: il nuovo Gaming Phone si mostra nelle prime immagini ufficiali

Crediti: iQOO

2077 Flowing Orange e 2049 Cold Blue, questi i nomi delle versioni di iQOO 15 Ultra. Il tocco di classe è proprio il colore, caratterizzata da una scocca monocromatica – nero o grigio/argento – attraversata da sfumature geometriche arancione o blu.

Non viene specificato altro ma è molto probabile che si tratti della stessa tecnologia utilizzata con iQOO 15 standard nella colorazione Lingyun. Questa variante è in grado di cambiare colore in modo istantaneo, in base all’angolo di visione – con sfumature rosse. Niente elettrocromia né tecniche basate sulla temperatura, ma un elegante gioco di luci.

Crediti: iQOO

Il modulo fotografico integra una luce LED RGB e una ventola di raffreddamento, quest’ultima non in vista (è possibile scorgere le prese d’aria).

La presentazione di iQOO 15 Ultra è fissata per inizio febbraio, per ora solo in Cina. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche tecniche leak, trapelate finora. Il dispositivo è stato avvistato anche su Antutu con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un punteggio da paura.

Scheda tecnica presunta