iQOO 15 Ultra arriva a febbraio: darà del filo da torcere a REDMAGIC

La passione per i modelli super premium coinvolge proprio tutti, anche se iQOO 15 Ultra cerca di distinguersi rispetto ai rivali con la stessa nomenclatura.

Anziché puntare alle foto, la versione di punta dell’ultimo flagship del brand di vivo guarda al gaming e lo fa con caratteristiche dedicate e performance di punta. Ecco quando arriverà, insieme alle conferme finora e ai leak sulla scheda tecnica.

iQOO 15 Ultra: ufficiale la data di presentazione e caratteristiche da Gaming Phone

Crediti: iQOO

Dopo i teaser dei giorni scorsi – che hanno anche svelato il design dal tocco futuristico – c’è la data di presentazione: iQOO 15 Ultra sarà annunciato in Cina il prossimo 4 febbraio. Quasi sicuramente seguirà la controparte Global, ma per ora non c’è una data.

Intanto l’azienda ha mostrato le principali caratteristiche da Gaming Phone, tra stile e praticità. Per l’estetica, lo smartphone è dotato di una tecnologia chiamata Texture on Fiber, con giochi di luce che creano una trama a nido d’ape sulla scocca – in base all’angolo di visione (proprio come avviane con la colorazione argento/rossa di iQOO 15).

Presente all’appello una coppia di pulsanti dorsali con una frequenza di campionamento del tocco di 600 Hz e due chip indipendenti per la gestione (in modo da ridurre al minimo la latenza). Entrambi i tasti touch saranno resistenti al sudore e saranno accompagnati da un motore lineare che simula la pressione.

Crediti: iQOO

L’altra aggiunta da Gaming Phone riguarda la ventola di raffreddamento, una soluzione simile a quella vista da sempre a bordo dei REDMAGIC. Tuttavia iQOO ha optato per un approccio più discreto, con una ventolina nascosta sotto la scocca e due prese d’aria (sotto il modulo fotografico e lungo il bordo del telefono). Presente anche un sistema con camera di vapore di grandi dimensioni ed elementi con metallo liquido.

Infine c’è una luce RGB all’interno del modulo fotografico: nulla di eclatante o particolarmente tamarro, ma un semplice LED personalizzabile.

Scheda tecnica presunta