iPhone Fold contro tutti, un mockup messo a confronto con vari formati di foldable

Con l’avvicinarsi del debutto ufficiale del primo iPhone Fold, previsto per la fine del 2026 in concomitanza con la serie iPhone 18 Pro, l’attenzione degli esperti e degli appassionati si è spostata su come la visione di Apple si inserirà in un ecosistema già popolato da veterani.

I recenti mockup emersi, basati su file CAD e leak industriali, offrono un’anteprima concreta di quello che si preannuncia come un cambio di filosofia sia estetico che funzionale.

iPhone Fold, il confronto con i principali competitor

Ciò che distingue immediatamente il concetto di Apple dai concorrenti è la scelta radicale del formato. Mentre molti produttori hanno optato per schermi esterni stretti e allungati, il mockup dell’iPhone Fold rivela una struttura molto più larga e massiccia già da chiusa.

Una volta aperto, il dispositivo svela un pannello interno da circa 7,8 pollici con un rapporto di forma decisamente più rettangolare rispetto alla concorrenza. Questa impostazione privilegia nativamente la modalità landscape, trasformando lo smartphone in quello che molti definiscono un vero e proprio “iPad Mini da taschino“.

Questa ampiezza orizzontale crea un contrasto evidente con il Samsung Galaxy Z Fold 7. Sebbene quest’ultimo sia un punto di riferimento per il settore, la proposta di Apple appare più bassa e larga, allontanandosi dallo status quo per abbracciare un’ergonomia che favorisce la produttività e la fruizione di contenuti video senza dover ruotare il dispositivo.

Lo scontro con i giganti e gli outsider

Il confronto diventa ancora più interessante quando si accosta l’iPhone Fold ai formati più estremi presentati di recente. Il Samsung Galaxy Z TriFold, con la sua innovativa struttura a doppia cerniera, gioca chiaramente in un’altra categoria dimensionale, aprendosi fino a raggiungere i 10 pollici.

In questo caso, la creazione di Apple risulta più sottile e gestibile, pur perdendo il primato della superficie totale di visualizzazione.

Al polo opposto troviamo il Huawei Pura X, un pieghevole verticale di tipo clamshell che punta tutto sulla compattezza estrema. Nonostante appartengano a categorie differenti, il mockup dell’iPhone Fold mostra una vicina parentela estetica con l’approccio di Huawei per quanto riguarda la larghezza dello schermo, sebbene il dispositivo Apple risulti inevitabilmente più voluminoso e orientato a una chiusura a libro.

Oltre alla pura estetica, l’iPhone Fold sembra voler risolvere i punti critici storici dei pieghevoli. Le indiscrezioni parlano dell’utilizzo di una cerniera in metallo liquido e di una tecnologia proprietaria per eliminare completamente la piega centrale, una sfida che Apple intende vincere per giustificare un posizionamento premium che potrebbe superare i 2.000 euro.

Sotto la scocca, il chip A20 Pro suggerisce una macchina ottimizzata per l’intelligenza artificiale e il multitasking avanzato. L’integrazione del Touch ID laterale completa la lista di specifiche attese.

L’unicità di questo formato “passport style” non passerà inosservata: voci di corridoio indicano che concorrenti come Samsung e Oppo stiano già ricalibrando le proprie linee di produzione per rispondere con modelli più larghi, confermando come l’ingresso di Apple sia destinato a influenzare le scelte di design dell’intera industria.