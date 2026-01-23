Fine del dibattito, ecco quanto sarà grande la Dynamic Island di iPhone 18 Pro

L’attesa per la prossima generazione di dispositivi di Cupertino è, come da tradizione, scandita da un susseguirsi di indiscrezioni che tentano di delineare il futuro della telefonia secondo Apple.

Tuttavia, poche volte le voci di corridoio sono state così precise come nelle ultime ore. Con l’avvicinarsi del lancio di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, l’attenzione degli analisti e degli appassionati si è focalizzata su uno degli elementi più distintivi e discussi del design recente: la Dynamic Island.

Sembra che il colosso californiano sia pronto a un passo decisivo verso la minimizzazione dell’intrusione visiva sul display, promettendo un cambiamento estetico di notevole impatto.

iPhone 18 Pro, niente “punch hole” ma una Dynamic Island più stretta

Crediti: FPT

Secondo quanto riportato dalle ultime fughe di notizie, in particolare quelle diffuse dal noto e affidabile informatore Ice Universe, i modelli Pro della serie 18 presenteranno una Dynamic Island significativamente ridimensionata.

Le cifre emerse non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni vaghe: il nuovo ritaglio nel display avrà una larghezza di appena 13,49 mm. Gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, ad oggi, mostrano un’interruzione dello schermo larga 20,76 millimetri.

Matematica alla mano, ci troviamo di fronte a una riduzione delle dimensioni di circa il 35%.

Una riduzione di oltre un terzo della larghezza significa restituire agli utenti una porzione preziosa di pixel, aumentando l’immersività durante la fruizione di contenuti multimediali e rendendo l’interfaccia ancora più pulita e futuristica.

La tecnologia dietro il cambiamento: il Face ID si nasconde

Questa drastica riduzione delle dimensioni è resa possibile da un’evoluzione ingegneristica che si vocifera da tempo e che ora sembra trovare concretezza.

Ciò che permetterà un ritaglio così contenuto sarebbe lo spostamento della componentistica hardware necessaria per il riconoscimento facciale.

Le indiscrezioni suggeriscono con insistenza che Apple sia finalmente riuscita a implementare i sensori del Face ID direttamente al di sotto del pannello display per i modelli iPhone 18 Pro.

Se confermato, questo significherebbe che la parte visibile del ritaglio, ovvero la nuova e più piccola Dynamic Island, servirebbe quasi esclusivamente ad ospitare la fotocamera frontale, liberando lo schermo dalla necessità di nascondere emettitori a infrarossi e proiettori di punti, che opererebbero in trasparenza attraverso i pixel.