iPhone Fold, componenti di alta qualità per migliori prestazioni e stabilità

Secondo le recenti analisi di Jeff Pu, noto analista di GF Securities, il colosso di Cupertino si sta preparando a lanciare una nuova generazione di dispositivi che introdurrà l’attesissimo iPhone Fold e ridefinirà anche gli standard di potenza ed efficienza grazie al nuovo chip A20 Pro.

In un contesto in cui l’industria sembra rallentare, Apple punta a spedire 250 milioni di iPhone, segnando una crescita del 2% su base annua, trainata da innovazioni ingegneristiche radicali destinate ai modelli iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e, naturalmente, al primo pieghevole dell’azienda.

Gamma iPhone 2026, tutte le novità previste da Apple per i modelli premium

Crediti: fpt., @asherdipps‬

Oltre al processore A20 Pro, realizzato con il processo produttivo a 2 nm di TSMC, la vera novità risiede nell’architettura di confezionamento del chip. L’analista sottolinea un passaggio strategico dalla tecnologia InFO al packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module).

Questa transizione tecnologica è fondamentale poiché consente di combinare più “die” individuali (come la CPU, la GPU e il Neural Engine) all’interno di un singolo pacchetto.

Questa integrazione offre una flessibilità senza precedenti nella configurazione dei componenti, permettendo agli ingegneri di ottimizzare lo spazio interno del dispositivo.

Eliminando la necessità di un substrato tradizionale e utilizzando un processo di riempimento chiamato Molding Underfill (MUF), Apple riduce il consumo di materiali e semplifica i processi produttivi.

Il risultato pratico di questa miniaturizzazione è la liberazione di spazio prezioso all’interno dello chassis, che potrebbe essere sfruttato per integrare batterie più capienti o altri componenti vitali, integrando al contempo la RAM direttamente nel modulo per una maggiore efficienza.

Oltre al packaging, il chip A20 Pro introdurrà un significativo aggiornamento nel sistema di erogazione dell’energia. Apple ha previsto l’adozione di nuovi condensatori super-performanti di tipo metallo-isolante-metallo, denominati SHPMIM (Super-High-Performance Metal-Insulator-Metal).

In termini pratici, ciò garantisce una stabilità operativa e un’efficienza energetica notevolmente migliorate, essenziali per sostenere le elevate prestazioni richieste dalle funzionalità avanzate dei futuri iPhone, specialmente in scenari di utilizzo intensivo.

Il resto delle specifiche previste dall’analista

Le indiscrezioni delineano con precisione anche le caratteristiche fisiche dei nuovi device. L’iPhone Fold, che adotterà un fattore di forma “a passaporto”, sarà caratterizzato da un display esterno da 5,3 pollici e un ampio schermo interno pieghevole da 7,8 pollici.

Per garantire la massima durabilità, il pieghevole utilizzerà una scocca ibrida in alluminio e titanio, supportata probabilmente da una cerniera in metallo liquido, distinguendosi così dai modelli 18 Pro e Pro Max che manterranno una scocca in alluminio.

Sul fronte fotografico, l’iPhone Fold presenterà una configurazione con una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48MP e un sensore secondario, anch’esso da 48MP.

Per i selfie e le videochiamate, saranno presenti due fotocamere da 18MP, una per il display esterno e una per quello interno.

Diversamente, i modelli iPhone 18 Pro e Pro Max offriranno un comparto fotografico ancora più spinto, con un sensore principale da 48MP ad apertura variabile, un teleobiettivo periscopico da 48MP e un ultra-grandangolare da 48MP, oltre alla fotocamera frontale da 18MP.

Infine, mentre la serie Pro continuerà ad affidarsi al Face ID integrato in una Dynamic Island di dimensioni ridotte, l’iPhone Fold opterà per l’autenticazione tramite Touch ID. Tutti i dispositivi condivideranno però le stesse specifiche di base: 12GB di RAM LPDDR5 e il nuovo modem C2.