Non solo design, il display di iPhone 18 Pro cambia anche tecnologia

L’evoluzione degli smartphone di casa Apple non si ferma mai e, sebbene l’attenzione del pubblico sia spesso catturata dalle modifiche estetiche più evidenti, le vere rivoluzioni avvengono spesso sotto la scocca. O, in questo caso specifico, sotto il vetro.

Secondo un recente rapporto proveniente dalle catene di approvvigionamento asiatiche e diffuso dalla testata specializzata ETNews, il gigante di Cupertino sta pianificando un significativo salto tecnologico per i futuri iPhone 18 Pro e 18 Pro Max.

La novità principale risiederà nell’adozione di pannelli OLED di nuova generazione, denominati LTPO+.

Il nuovo display di iPhone 18 Pro cambierà non solo nell’aspetto

Crediti: FPT

Il cuore dell’indiscrezione riguarda l’implementazione della tecnologia LTPO+. Se fino ad ora abbiamo apprezzato la fluidità del ProMotion e la gestione intelligente del refresh rate, i nuovi pannelli promettono di portare l’esperienza utente a un livello superiore.

Oltre a garantire un consumo energetico ancora più ottimizzato, fattore cruciale per l’autonomia degli smartphone moderni sempre più esigenti in termini di risorse, questa tecnologia apre le porte a cambiamenti strutturali di grande rilievo.

L’aspetto più affascinante di questa evoluzione riguarda la gestione della biometria e della fotografia nella parte frontale. La natura dei display LTPO+ permetterebbe infatti ad Apple di nascondere lo scanner a infrarossi, componente fondamentale per il funzionamento del Face ID, direttamente al di sotto del display.

Le ripercussioni sulla filiera produttiva

Come spesso accade nel mondo della tecnologia, un avanzamento tecnico di tale portata comporta scossoni significativi negli equilibri industriali dei fornitori.

La complessità produttiva dei nuovi schermi LTPO+ sta infatti ridisegnando la mappa dei partner di Apple. Secondo quanto emerso, questo cambio di rotta tecnologico potrebbe escludere dai giochi per i modelli di fascia alta il produttore cinese BOE.

Le specifiche tecniche richieste per la realizzazione di questi pannelli avanzati sono talmente elevate che, al momento, soltanto i colossi sudcoreani LG Display e Samsung Display sembrano possedere il know-how e le infrastrutture necessarie per garantire i volumi e la qualità pretesi da Cupertino.

Di conseguenza, BOE potrebbe vedere ridimensionato il proprio ruolo, limitandosi alla fornitura di schermi per i modelli standard della gamma iPhone, che presumibilmente continueranno ad adottare tecnologie meno estreme ancora per qualche tempo.

Uno sguardo al futuro dell’ecosistema Apple

L’innovazione, tuttavia, non sembra destinata a rimanere confinata al solo mondo della telefonia. Il rapporto di ETNews getta uno sguardo anche sul futuro della linea computer, suggerendo che la tecnologia LTPO+ farà il suo debutto anche sui MacBook Pro di prossima generazione, nello specifico quelli equipaggiati con il futuro chip M6.

Questa convergenza tecnologica tra iPhone e Mac testimonia la volontà di Apple di uniformare l’esperienza visiva attraverso tutto il suo ecosistema.

Portare display così sofisticati sui laptop non solo migliorerebbe la resa cromatica e l’efficienza energetica delle macchine professionali, ma potrebbe preludere all’introduzione di funzionalità biometriche avanzate come il Face ID anche sui computer portatili, allo stesso tempo eliminando la necessità del notch anche su questi dispositivi.