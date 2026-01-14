Addio Dynamic Island? iPhone 18 Pro pronto alla rivoluzione del display

Siamo solo all’inizio del 2026 ma la macchina dei leak di Apple è in azione già da diverso tempo. La serie attuale è nei negozi solo da pochi mesi, eppure tutta l’attenzione è fissa sulla prossima generazione, in arrivo nel corso della seconda metà dell’anno.

Tra le novità ci sarebbe anche l’addio all’Isola Dinamica, in favore di un Face ID sotto il display. Un insider cinese svela le dimensioni dei display della serie iPhone 18 e fa luce su quali modelli subiranno un restyle frontale.

iPhone 18, 18 Pro e 18 Pro Max: un insider svela le dimensioni dei display e “conferma” la fine dell’Isola Dinamica

iPhone 17 – Crediti: Apple

Il lancio della famiglia iPhone 18 – o almeno di parte di essa – avverrà entro fine anno. Intanto le indiscrezioni non accennano a diminuire e le ultime aggiunge arrivano dall’insider cinese Digital Chat Station, che svela le dimensioni dei display dell’intera famiglia.

In base a quanto emerso iPhone 18 avrebbe a bordo uno schermo LTPO da 6,27″ con refresh rate a 120 Hz e Dynamic Island per ospitare le fotocamere e il Face ID. Il leaker cita anche il prossimo iPhone Air 2, con le stesse caratteristiche del modello base ma con una diagonale di 6,55″.

Per quanto riguarda i fratelli maggiori iPhone 18 Pro e Pro Max, questi dovrebbero rappresentare la vera rivoluzione. I display dovrebbero essere delle soluzioni LTPO da 6,27″ e 6,86″, sempre con refresh rate a 120 Hz; tuttavia entrambi avrebbero il sistema Face ID sotto al display segnando l’addio alla Dynamic Island.

La compagnia USA starebbe testando un vetro speciale che permetterebbe ai sensori a infrarossi di funzionare senza distorsioni attraverso lo schermo. Comunque non è chiaro se ci sarà un pannello completamente pulito, oppure con un sottile punch hole per la fotocamera frontale.

Cosa sappiamo della nuova gamma di Apple

Mancano ancora parecchi mesi al debutto della serie iPhone 18, ma le indiscrezioni non mancano di certo. Per quanto riguarda l’uscita ci sono varie voci riguarda un possibile lancio scaglionato: iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero vedere la luce a settembre, insieme ad iPhone Fold – il tanto chiacchierato pieghevole di Apple. Il debutto di iPhone 18 e 18e sarebbe previsto invece verso primavera 2027.

Il cuore della serie sarà il nuovo SoC A20 Pro, per la prima volta realizzato con il processo produttivo a 2 nm di TSMC. È previsto un aumento delle prestazioni e una maggiore efficienza energetica; inoltre il chipset potrebbe essere realizzato con architettura WMCM.

A livello fotografico si parla dell’introduzione dell’apertura variabile meccanica, almeno per quanto riguarda iPhone 18 Pro e Pro Max. Il prezzo è ancora un’incognita, tra voci di rincari ed altre più ottimiste.