Il primo iPhone “Pro” è ora vintage, ripararlo sarà più difficile

L’iPhone 11 Pro, introdotto sul mercato nel 2019 come il primo smartphone della mela a fregiarsi del suffisso “Pro”, è stato ufficialmente inserito nella lista dei prodotti vintage dell’azienda.
Nonostante il dispositivo abbia ricevuto l’aggiornamento a iOS 26 durante l’anno corrente, le prospettive future appaiono meno rosee, con la concreta possibilità di essere escluso dal prossimo grande aggiornamento del sistema operativo, iOS 27.
iPhone 11 Pro è entrato nella lista dei prodotti vintage
La classificazione odierna rappresenta un momento cruciale nel ciclo di vita del prodotto: Apple definisce “vintage” quei dispositivi la cui distribuzione per la vendita è stata interrotta da più di cinque anni, ma da meno di sette.
Questa etichetta non è solo una questione formale, ma rappresenta il primo passo verso l’obsolescenza definitiva, fungendo da campanello d’allarme per i possessori di questo hardware che potrebbero necessitare di assistenza tecnica.
Cosa cambia per l’assistenza e le riparazioni?
La politica del colosso tecnologico prevede che i proprietari di prodotti iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi dell’ecosistema possano ottenere parti di ricambio e assistenza per un minimo di cinque anni tramite i fornitori di servizi Apple.
Di conseguenza, un prodotto vintage come l’iPhone 11 Pro rimane tecnicamente riparabile, ma con una clausola determinante: l’operazione è soggetta alla disponibilità delle parti.
Finché i componenti necessari saranno reperibili nei magazzini, il dispositivo potrà essere aggiustato come previsto dalla legge o per un periodo che si estende fino ai sette anni.
Tuttavia, la garanzia di riparazione cessa di essere assoluta, trasformandosi in una possibilità vincolata alle scorte esistenti, rendendo ogni intervento potenzialmente più complesso man mano che il tempo passa.
L’obsolescenza definitiva è dietro l’angolo
Il destino finale di ogni dispositivo vintage è, inevitabilmente, la lista dei prodotti obsoleti. Questo status viene raggiunto una volta che sono trascorsi sette anni dall’interruzione della distribuzione per la vendita.
Le conseguenze, in questo caso, sono drastiche: Apple interrompe qualsiasi servizio di assistenza hardware e i fornitori di servizi non possono più ordinare parti di ricambio per tali modelli.
Esiste tuttavia una specifica eccezione che riguarda i MacBook, i quali possono beneficiare di un periodo di riparazione esteso esclusivamente per la batteria fino a dieci anni dall’ultima distribuzione, sebbene anche questa agevolazione rimanga soggetta alla disponibilità dei componenti.
Per i possessori di iPhone 11 Pro, l’ingresso nella lista vintage significa che restano solamente due anni prima che il dispositivo diventi obsoleto, momento in cui le possibilità di riparazione ufficiale svaniranno del tutto.
Gli altri dispositivi coinvolti
L’aggiornamento odierno delle liste di supporto Apple non coinvolge solamente l’iPhone 11 Pro. Altri dispositivi di rilievo sono stati riclassificati come vintage, delineando un ricambio generazionale più ampio. Tra questi figurano l’Apple Watch Series 5 del 2019, il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel del 2020 e l’iPad Air 3 in versione Cellular.
Inoltre, con l’aggiunta del modello iPhone 8 Plus da 128GB del 2017, l’intera serie iPhone 8 è ora considerata vintage.
Per chi possiede uno di questi prodotti, il messaggio è chiaro: l’hardware è entrato nella fase finale del suo supporto ufficiale, un periodo di transizione che richiede una valutazione attenta sull’opportunità di mantenere il dispositivo o procedere verso un aggiornamento.