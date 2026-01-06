Il primo Ultra di iQOO ha una potenziale finestra di lancio

Dopo il debutto ufficiale dell’iQOO 15 avvenuto in Cina lo scorso ottobre e successivamente su alcuni mercati internazionali a novembre, l’attenzione degli appassionati si sta ora spostando verso un nuovo, ambizioso dispositivo.

Stiamo parlando dell’attesissimo iQOO 15 Ultra, una variante che promette di alzare ulteriormente l’asticella rispetto al modello standard.

Le indiscrezioni si sono susseguite rapidamente nelle ultime settimane, dipingendo il quadro di uno smartphone che diventerà una vera e propria macchina da gioco progettata per dominare il settore.

iQOO 15 Ultra, debutto imminente

iQOO 15 – Crediti: iQOO

Secondo le ultime informazioni trapelate dal noto e prolifico leaker cinese Digital Chat Station, molto attivo sulla piattaforma Weibo, i tempi sono ormai maturi per la presentazione ufficiale.

La fonte suggerisce con una certa sicurezza che l’iQOO 15 Ultra vedrà la luce nei primi giorni di febbraio. Questa finestra temporale non appare casuale, ma si allinea perfettamente con le voci di corridoio precedenti che ipotizzavano un arrivo sul mercato antecedente al Capodanno Lunare cinese, fissato per il 17 febbraio.

A dare manforte a queste speculazioni è intervenuto lo stesso brand, che ha recentemente confermato l’intenzione di svelare il dispositivo proprio prima dell’inizio delle festività, rendendo l’attesa per i fan ancora più febbrile.

Niente compromessi sulle prestazioni?

Sotto la scocca, l’iQOO 15 Ultra non sembra intenzionato a scendere a compromessi. Il dispositivo sarà mosso dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5, condividendo lo stesso motore dell’iQOO 15.

Anche sul fronte del display, l’azienda sembra voler mantenere l’eccellenza: si prevede l’integrazione di un pannello LTPO AMOLED da 6,85 pollici con una risoluzione di 1440×3168 pixel.

Le specifiche del display includono un refresh rate a 144 Hz per una fluidità impeccabile e una luminosità di picco che raggiunge l’impressionante valore di 6.000 nit.

Ciò che distingue veramente la versione Ultra dal modello base è la sua vocazione esplicitamente orientata al gaming competitivo. La novità più eclatante riguarda il sistema di gestione termica: i rumor indicano la presenza della più grande ventola di raffreddamento attiva mai vista su uno smartphone.

Questa soluzione ingegneristica audace è pensata per mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense e prolungate. A completare il pacchetto dedicato ai videogiocatori ci saranno i pulsanti dorsali che trasformeranno il telefono in una vera e propria console.

L’incognita della disponibilità globale

Nonostante l’entusiasmo generato dalle specifiche tecniche e dalle funzionalità innovative, rimane un grande punto interrogativo sulla distribuzione geografica del prodotto.

Al momento, è ancora molto poco chiaro se iQOO abbia intenzione di offrire il 15 Ultra al di fuori dei confini cinesi. Mentre la comunità internazionale spera vivamente in una risposta affermativa, fino ad ora non sono emerse indicazioni concrete o segnali di un lancio globale.

Gli appassionati occidentali dovranno quindi attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per scoprire se potranno mettere le mani su questo nuovo gioiello della tecnologia mobile.