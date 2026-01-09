HyperOS 2: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download Gennaio 2026

Ultimo aggiornamento: 9 gennaio, solo ROM in versione EEA/EU – Dopo il debutto avvenuto a fine 2023, Xiaomi inaugura ufficialmente HyperOS 2, la seconda edizione dell’interfaccia proprietaria che ha presto il posto della storica MIUI.

Un lancio che va di pari passo con quella di Android 15 da parte di Google, accompagnando così il rilascio del major update del robottino verde. Da qui in avanti, quindi, molti degli smartphone e tablet Xiaomi ma anche Redmi e POCO lo riceveranno, e all’interno di questo articolo trovate tutti i link al download delle varie versioni del firmware.

HyperOS 2 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Trattandosi del suo secondo capitolo, HyperOS 2.0 prende quanto visto di buono con la versione 1.0 e aggiunge ottimizzazioni e caratteristiche illustrate nell’articolo dedicato, e c’è anche una roadmap per aiutare a capire se e quando l’aggiornamento arriverà sui tanti modelli presenti nel catalogo Xiaomi, Redmi e POCO.

Ancora una volta, HyperOS 2.0 viene sviluppata in differenti versioni, ovvero HyperOS 2.0 China, India, Global ed EEA, differenti a seconda dell’area geografica di riferimento. Come sempre, la versione China è quella che viene tipicamente resa disponibile per prima, per poi essere convertita in quella internazionale sotto forma di Global/EEA, che però potrebbe presentare funzionalità in meno rispetto alla controparte asiatica.

Nell’elenco sottostante trovate le ROM disponibili divise in base alla procedura d’installazione necessaria: Recovery ROM, Fastboot ROM e aggiornamento manuale OTA. Inoltre qui è presente la roadmap ufficiale con l’elenco dei dispositivi Xiaomi, POCO e Redmi che si aggiorneranno a HyperOS 2 Global, insieme alle tempistiche previste.

LEGGI ANCHE:

HyperOS: tutti i bug su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi: scarica l’ultima versione di tutte le app MIUI

N.B. – in vista del passaggio a HyperOS 3 solo le ROM in versione EEA/EU sono aggiornate all’ultima versione disponibile.

Modello Versione Recovery Fastboot Xiaomi 15 OS2.0.225.0.WOCEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.222.0.WOCMIXM (Global) Scarica – OS2.0.230.12.WOCCNXM (China) Scarica – Xiaomi 15 Pro OS2.0.214.0.VOBCNXM (China) Scarica – Xiaomi 15 Ultra OS2.0.207.0.VOAEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.205.0.VOAMIXM (Global) Scarica – OS2.0.215.0.VOACNXM (China) Scarica – Xiaomi 15S Pro OS2.0.209.0.VODCNXM (China) Scarica – Xiaomi 14 OS2.0.110.0.VNCEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.210.0.VNCMIXM (Global) Scarica – OS2.0.211.6.VNCCNXM (China) Scarica – Xiaomi 14 Pro OS2.0.217.0.VNBCNXM (China) Scarica – Xiaomi 14 Pro Satellite Edition OS2.0.7.0.VNBCNXM (China) Scarica – Xiaomi 14 Ultra OS2.0.207.0.VNAEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.204.0.VNAMIXM (Global) Scarica – OS2.0.210.0.VNACNXM (China) Scarica – Xiaomi 15T OS2.0.209.0.VOEEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi 14T OS2.0.207.0.VNEEUXM (EEA/EU) Scarica – Redmi K80 Ultra OS2.0.218.0.VONCNXM (China) Scarica – OS2.0.204.0.VNEMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 15T Pro OS2.0.209.0.VOSEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra OS2.0.225.0.WNNEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.221.0.WNNMIXM (Global) Scarica – OS2.0.209.0.VNNCNXM (China) Scarica – Xiaomi 13 OS2.0.207.0.VMCEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.201.0.VMCMIXM (Global) Scarica – OS2.0.211.0.VMCCNXM (China) Scarica – Xiaomi 13 Pro OS2.0.208.0.VMBEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.201.0.VMBMIXM (Global) Scarica – OS2.0.212.0.VMBCNXM (China) Scarica – Xiaomi 13 Ultra OS2.0.206.0.VMAEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.206.0.VMAMIXM (Global) Scarica – OS2.0.206.0.VMACNXM (China) Scarica – Xiaomi 13T OS2.0.213.0.VMFEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.208.0.VMFMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 13T Pro OS2.0.211.0.VMLEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.202.0.VMLMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 12S Ultra OS2.0.202.0.VLACNXM (China) Scarica – Xiaomi 12S Pro OS2.0.205.0.VLECNXM (China) Scarica – Xiaomi 12S OS2.0.204.0.VLTCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12 Pro OS2.0.210.0.VLBEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.204.0.VLBMIXM (Global) Scarica – OS2.0.208.0.VLBCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12 Pro Dimensity OS2.0.6.0.ULGCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12 OS2.0.210.0.VLCEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.203.0.VLCMIXM (Global) Scarica – OS2.0.209.0.VLCCNXM (China) Scarica – Xiaomi 12T OS2.0.208.0.VLQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.205.0.VLQMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 12T Pro OS2.0.207.0.VLFEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi 11 OS2.0.2.0.UKBEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica OS2.0.2.0.UKBMIXM (Global) Scarica – OS2.0.2.0.UKBCNXM (China) Scarica – Xiaomi 11 Pro / 11 Ultra OS2.0.3.0.UKAEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.6.0.UKAMIXM (Global) Scarica – Xiaomi 11 Lite NE 5G OS2.0.6.0.UKOEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.8.0.UKOMIXM (Global) Scarica – OS2.0.12.0.UKOCNXM (China) Scarica – Xiaomi CIVI 5 Pro OS2.0.204.0.VOICNXM (China) Scarica – Xiaomi CIVI 4 Pro / 14 CIVI OS2.0.205.0.VNJCNXM (China) Scarica – Xiaomi CIVI 3 OS2.0.204.0.VMICNXM (China) Scarica – Xiaomi CIVI 2 / 13 Lite OS2.0.205.0.VLLEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.202.0.VLLMIXM (Global) Scarica – OS2.0.204.0.VLLCNXM (China) Scarica – Xiaomi MIX Fold 4 OS2.0.207.0.VNVCNXM (China) Scarica – Xiaomi MIX Fold 3 OS2.0.207.0.VMVCNXM (China) Scarica – Xiaomi MIX Fold 2 OS2.0.203.0.VLRCNXM (China) Scarica – Xiaomi MIX Flip 2 OS2.0.212.0.VOHCNXM (China) Scarica – Xiaomi MIX Flip OS2.0.213.0.VNIEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.207.0.VNIMIXM (Global) Scarica – OS2.0.208.0.VNICNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 7 OS2.0.204.0.VOZEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.200.0.VOZMIXM (Global) Scarica – OS2.0.205.00.VOZCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 7 Pro OS2.0.204.0.VOYEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.200.0.VOYMIXM (Global) Scarica – OS2.0.206.00.VOYCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 7 Ultra OS2.0.205.0.VOXCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 7S Pro OS2.0.215.0.VOTCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 6 OS2.0.11.0.UMZEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.7.0.UMZMIXM (Global) Scarica – OS2.0.12.0.UMZCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 6 Pro OS2.0.203.0.VMYCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 6 Max OS2.0.203.0.VMHCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 OS2.0.211.0.VNXEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.207.0.VNXMIXM (Global) Scarica – OS2.0.209.0.VNXCNXM (China) Scarica – Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 OS2.0.10.0.ULZCNXM (China) Scarica – Redmi K80 / POCO F7 Pro OS2.0.207.0.VOKEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.203.0.VOKMIXM (Global) Scarica – OS2.0.215.0.VOKCNXM (China) Scarica – Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra OS2.0.207.0.VOMEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.203.0.VOMMIXM (Global) Scarica – OS2.0.206.0.VOMCNXM (China) Scarica – Redmi K70 Pro OS2.0.204.0.VNMCNXM (China) Scarica – Redmi K60 Ultra OS2.0.208.0.VMLCNXM (China) Scarica – Redmi K60 Pro OS2.0.209.0.VMKCNXM (China) Scarica – Redmi K60 OS2.0.210.0.VMNCNXM (China) Scarica – Redmi K60E OS2.0.17.0.UMMCNXM (China) Scarica – Redmi K50 OS2.0.5.0.ULNCNXM (China) Scarica – Redmi K50 Pro OS2.0.6.0.ULKCNXM (China) Scarica – Redmi K50 Gaming / Poco F4 GT OS2.0.2.0.ULJEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.2.0.ULJMIXM (Global) Scarica – Redmi K50 Ultra OS2.0.203.0.VLFCNXM (China) Scarica – Redmi Turbo 3 / POCO F6 OS2.0.206.0.VNPEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.205.0.VNPMIXM (Global) Scarica – OS2.0.205.0.VNPCNXM (China) Scarica – Redmi Turbo 4 / POCO X7 Pro 5G OS2.0.206.0.VOJEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.204.0.VOJMIXM (Global) Scarica – OS2.0.206.0.VOJCNXM (China) Scarica – Redmi Turbo 4 Pro / POCO F7 OS2.0.207.0.VOLEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.214.0.VOLCNXM (China) Scarica – Redmi 14C / POCO C75 / A3 Pro OS2.0.205.0.VGTEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.202.0.VGTMIXM (Global) Scarica – OS2.0.200.0.VGTCNXM (China) Scarica – Redmi 14R 5G / 14C 5G OS2.0.203.0.VGUCNXM (China) Scarica – Redmi Note 14 5G OS2.0.208.0.VOQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.205.0.VOQMIXM (Global) Scarica – OS2.0.208.0.VOQCNXM (China) Scarica – Redmi Note 14 4G OS2.0.212.0.VOGEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.205.0.VOGMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 14S OS2.0.208.0.VFOEUXM (EEA/EU) Scarica – Redmi Note 15 Pro 5G OS2.0.206.0.VPPCNXM (China) Scarica – Redmi Note 15 Pro+ 5G OS2.0.206.0.VPRCNXM (China) Scarica – Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7 OS2.0.213.0.VOOEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.206.0.VOOMIXM (Global) Scarica – OS2.0.210.0.VOOCNXM (China) Scarica – Redmi Note 14 Pro 4G OS2.0.209.0.VOFEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.209.0.VOFMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 14 Pro+ 5G OS2.0.213.0.VOPEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.205.0.VOPMIXM (Global) Scarica – OS2.0.204.0.VOPCNXM (China) Scarica – Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5G OS2.0.208.0.VNQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.208.0.VNQMIXM (Global) Scarica – OS2.0.204.0.VNQCNXM (China) Scarica – Redmi Note 13 4G OS2.0.203.0.VNGMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 13 4G NFC OS2.0.209.0.VNHEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.204.0.VNHMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 OS2.0.207.0.VNREUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.203.0.VNRMIXM (Global) Scarica – OS2.0.207.0.VNRCNXM (China) Scarica – Redmi Note 13 Pro / POCO M6 Pro 4G OS2.0.211.0.VNFEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.208.0.VNFMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 13 Pro+ 5G OS2.0.206.0.VNOEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.206.0.VNOMIXM (Global) Scarica – OS2.0.207.0.VNOCNXM (China) Scarica – Redmi Note 12 Pro / Pro+ 5G OS2.0.12.0.UMOEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.4.0.UMOMIXM (Global) Scarica – OS2.0.8.0.UMOCNXM (China) Scarica – Redmi Note 12 Pro Speed Edition OS2.0.18.0.UMSCNXM (China) Scarica – Redmi Note 12 5G OS2.0.7.0.UMQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.4.0.UMQMIXM (Global) Scarica – OS2.0.6.0.UMQCNXM (China) Scarica – Redmi Note 12 4G OS2.0.201.0.VMTMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 12 4G NFC OS2.0.208.0.VMGEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.10.0.VMGMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 12S OS2.0.208.0.VHZEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.203.0.VHZMIXM (Global) Scarica – Redmi Note 12T Pro OS2.0.210.0.VLHCNXM (China) Scarica – Redmi Note 12 Turbo OS2.0.205.0.VMRCNXM (China) Scarica – Redmi Note 11T Pro / Pro+ 5G / POCO X4 GT / Redmi K50i OS2.0.3.0.ULOEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.3.0.ULOMIXM (Global) Scarica – OS2.0.7.0.ULOCNXM (China) Scarica – Redmi Note 15 Pro+ 5G / POCO M8 Pro 5G OS2.0.204.0.VPREUXM (EEA/EU) Scarica Scarica Redmi Note 15 5G / POCO M8 5G OS2.0.204.0.VPQEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica Redmi Note 15 Pro 4G OS2.0.205.0.VPFEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica Redmi 15 5G / POCO M7 Plus 5G OS2.0.207.0.VOUEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.204.0.VOUMIXM (Global) Scarica – Redmi 15 / POCO M7 OS2.0.204.0.VBOEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.209.0.VBOMIXM (Global) Scarica – Redmi 15C / POCO C85 OS2.0.215.0.VBNEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.212.0.VBNMIXM (Global) Scarica – Redmi 15C 5G / 15R 5G OS2.0.205.0.VPOEUXM (Global) Scarica Redmi 13 / POCO M6 4G OS2.0.205.0.VNTEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.201.0.VNTMIXM (Global) Scarica – Redmi 13 5G / Redmi Note 13R / POCO M6 Plus OS2.0.3.0.VNUINXM (India) Scarica Scarica OS2.0.203.0.VNUCNXM (China) Scarica – Redmi 13R 5G / 13C 5G OS2.0.207.0.VGQEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.202.0.VGQMIXM (Global) Scarica – OS2.0.201.0.VGQCNXM (China) Scarica – Redmi 13C / POCO C65 OS2.0.207.0.VGPEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica OS2.0.202.0.VGPMIXM (Global) Scarica – Redmi 12 OS2.0.206.0.VMXEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.204.0.VMXMIXM (Global) Scarica – Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G / Redmi Note 12R OS2.0.208.0.VMWEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.204.0.VMWMIXM (Global) Scarica – Redmi A5 / POCO C71 A15.0.11.0.VGWEUXM (EEA/EU) Scarica Redmi K Pad OS2.0.217.0.VAOCNXM (China) Scarica – Redmi Pad 2 Pro OS2.0.202.0.VPXMIXM (EEA/EU) Scarica Scarica Redmi Pad 2 Pro 5G OS2.0.209.0.VPWEUXM (EEA/EU) Scarica – Redmi Pad 2 OS2.0.204.0.VOVEUXM (EEA/EU) Scarica – Redmi Pad 2 4G OS2.0.205.0.VOWEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.202.0.VOWMIXM (Global) Scarica – Redmi Pad Pro / POCO Pad OS2.0.207.0.VNSEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.203.0.VNSMIXM (Global) Scarica – Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5G OS2.0.207.0.VFSEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.203.0.VFSMIXM (Global) Scarica – Redmi Pad SE OS2.0.203.0.VMUEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.204.0.VMUMIXM (Global) Scarica – OS2.0.203.0.VMUCNXM (China) Scarica – Redmi Pad SE 8.7 OS2.0.207.0.VHXEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.202.0.VHXMIXM (Global) Scarica – Redmi Pad SE 8.7 4G OS2.0.206.0.VHYEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.4.0.VHYMIXM (Global) Scarica – POCO F6 Pro / Redmi K70 OS2.0.210.0.VNKEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.206.0.VNKMIXM (Global) Scarica – OS2.0.215.0.VNKCNXM (China) Scarica – POCO X6 Pro / Redmi K70E OS2.0.209.0.VNLEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.205.0.VNLMIXM (Global) Scarica – OS2.0.210.0.VNLCNXM (China) Scarica – POCO X5 Pro 5G OS2.0.13.0.UMSEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.10.0.UMSMIXM (Global) Scarica – POCO F5 Pro OS2.0.209.0.VMNEUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.201.0.VMNMIXM (Global) Scarica – POCO F5 OS2.0.208.0.VMREUXM (EEA/EU) Scarica – OS2.0.209.0.VMRMIXM (Global) Scarica –

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le