Il ritorno del pieghevole atipico: Huawei Pura X2 punta tutto su uno schermo gigante

Uno degli smartphone più insoliti sulla piazza dovrebbe tornare nel corso del 2026: stiamo parlando di Huawei Pura X2, dispositivo pieghevole che erediterebbe il look atipico del primo capitolo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni dovremmo avere uno schermo interno ancora più grande, per un’esperienza di utilizzo migliorata

Huawei Pura X2: il successore del flip phone più strano del mercato è in arrivo e avrà uno schermo enorme

Un Concept realizzato a scopo illustrativo – Crediti: Weibo

Mentre tutta l’attenzione è focalizzata sul pieghevole Wide di Samsung, in realtà questa categoria ha già avuto la sua prima volta con Huawei Pura X: il flip phone della casa cinese è stato annunciato lo scorso marzo con un formato in 16:10. Il risultato è un ibrido tra un pieghevole classico ed uno a conchiglia ma le cose si faranno ancora più interessanti col suo successore.

Stando ad un insider, Huawei Pura X2 avrebbe dalla sua uno schermo interno ancora più grande: da 7,5″ di diagonale, contro i 6,3″ dell’attuale modello. Il design esterno non dovrebbe cambiare e ci sarebbe ancora una volta una fotocamera verticale affiancata da un ampio display posteriore.

Rispetto al trittico di sensori di Pura X ci sarebbe una Quad Camera; inoltre sarebbero previste almeno tre versioni, ciascuna con un SoC differente (Kirin 9020, 9030 e 9030 Pro). Probabilmente avremo a che fare con una serie ma i leak alzano il tiro citando anche una variante top da 20 GB di RAM e 1 TB di storage.

Il dispositivo dovrebbe arrivare nelle colorazioni blu, nero, verde, arancione, viola e bianco mentre il lancio sarebbe previsto nello stesso periodo del predecessore, quindi verso marzo.