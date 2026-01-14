Un primo sguardo a Huawei Pura 90 Ultra: nuovo look e fotocamere sempre al top

La serie Pura vive da tempo di luci ed ombre: se da un alto le capacità fotografiche sono innegabili, dall’altro la parte software soffre per le conseguenze del ban USA. Comunque il colosso tech cinese continua per la sua strada e dopo aver lanciato la serie Pura 80 in Cina i modelli Pro e Ultra sono arrivati anche da noi.

Nonostante siano passati pochi mesi dalla presentazione ufficiale si guarda già al futuro della serie con i primi leak dedicati a Huawei Pura 90 Ultra. Ancora una volta avremo a che fare con un Camera Phone di alto livello, ma con un look aggiornato.

Huawei Pura 90 Ultra tra immagini e specifiche leak: cosa sappiamo del prossimo Camera Phone

Le indiscrezioni sul prossimo top di gamma arrivano dai soliti insider cinesi e offrono una prima panoramica delle specifiche tecniche. Il flagship sarebbe mosso dall’inedito SoC proprietario Kirin 9030 Pro ed arriverebbe con a bordo 6.500 mAh o 7.000 mAh di batteria; Pura 90 base avrebbe dalla sua un’unità da 6.000 mAh.

Tra le altre caratteristiche si citano il supporto alla ricarica da 100W e wireless da 50W, insieme ad HarmonyOS 6.1 lato software. Il comparto fotografico farebbe affidamento su un sensore principale da 50 MP e dimensioni da 1″, con apertura variabile; presente all’appello un teleobiettivo SmartSens SCC80XS da 200 MP.

A proposito di quest’ultimo non ci sono dettagli sul funzionamento ma è bene ricordare la peculiarità di Huawei Pura 80 Ultra. Il Camera Phone è dotato di un prisma motorizzato che si sposta fisicamente per alternare due lunghezze focali ottiche, ossia uno zoom 3.7X (83 mm) e 9.4X (212 mm). Probabilmente anche il nuovo modello avrà una tecnologia simile, ma per ora non viene menzionata.

Crediti: Weibo

Il design posteriore di Huawei Pura 90 Ultra dovrebbe continuare sulla scia del predecessore ma con un leggero cambio di stile. Il modulo fotografico sarebbe ancora più ampio rispetto a quello attuale, ma per ora c’è solo una bozza del look. Frontalmente avremmo uno schermo piatto con cornici sottili, con dimensioni che spazierebbero dai 6,58″ ai 6,87″.

Il lancio della famiglia Pura 90 è previsto per il mese di maggio in Cina, pare ad un prezzo di partenza di circa 676€ al cambio attuale (5.499 yuan).