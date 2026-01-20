Huawei Nova 14 Pro, MatePad 11.5 S e Watch Ultimate Royal Gold arrivano in Italia

Il colosso cinese ha annunciato una sfilza di novità per l’Italia, rinnovando la sua gamma di smartphone e tablet, e impreziosendo la linea di indossabili con un dispositivo di lusso – dal look spettacolare. Huawei Nova 14 Pro, MatePad 11.5 S e Watch Ultimate Royal Gold sono disponibili anche da noi: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo!

Huawei Nova 14 Pro, MatePad 11.5 S e Watch Ultimate Royal Gold ufficiali in Italia: prezzo e novità

Huawei Nova 14 Pro

Crediti: Huawei

Mentre in Cina sono arrivati alla famiglia Nova 15, in Italia ecco fare capolino Huawei Nova 14 Pro – il modello di mezzo della scorsa generazione, composta da tre telefoni. Il dispositivo ricalca con precisione la controparte cinese: la tripla fotocamera è inserita in un modulo circolare, a sua volta posizionato in uno spazio a capsula.

Frontalmente trova spazio un elegante display con micro-curvature su quattro lati, un’unità OLED da 6,78″. Il design è elegantissimo, specialmente nella colorazione Ice Crystal, con un corpo sottile da 7,78 mm.

Il chipset a bordo è il Kirin 8020 mentre lato software continuiamo ad avere la EMUI: niente HarmonyOS, che continua a rimanere un’esclusiva cinese. Huawei Nova 14 Pro si presenta come un Camera Phone: il sensore principale da 50 MP (con filtro RYYB) è dotato di apertura fisica regolabile da f/1.4 a f/4.0; il teleobiettivo RYYB da 12 MP è dotato di zoom ottico 3X e digitale 30X. Entrambi i sensori sono stabilizzati otticamente e tramite AI.

Concludono la panoramica un ultra-wide/macro, un sensore multispettrale Ultra Chroma (per la fedeltà cromatica) e una selfie camera doppia con autofocus e obiettivo per ritratti. Il prezzo di Huawei Nova 14 Pro è di 699,9€ con 100€ di sconto fino al 18 febbraio (codice A100NOVA14) e in regalo gli auricolari FreeArc e 12 mesi di Huawei Care+.

dimensioni e peso – 163,4 x 75,0 x 7,78 mm, 207 grammi

certificazione IP65

display Micro-Quad Curved OLED da 6,78″ 1.5K+ (2.776 x 1.224 pixel), 10 bit, refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 1.200 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC HiSilicon Kirin 8020, 7 nm SMIC

CPU octa-core 1 x 2,285 GHz 3 x 2,05 GHz 4 x 1,3 GHz

GPU Maleoon 920

12 GB di RAM

512 GB di storage non espandibile

batteria da 5.100 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 12 + 8 MP (f/1.4/4.0-2.4-2.2) con sensore principale RYYB con apertura variabile e OIS, teleobiettivo RYYB con OIS, ultra-grandangolare/macro 112° e sensore multispettrale da 2 MP (f/2.4)

selfie camera da 50 + 8 MP (f/2.0-2.2) con obiettivo per ritratto (zoom ottico 2X, digitale 5X)

Dual SIM 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

EMUI 15.0

Huawei MatePad 11.5 S 2026

Crediti: Huawei

Annunciato in Cina lo scorso dicembre, Huawei MatePad 11.5 S 2026 arriva anche in Italia. Il tablet è dotato di uno spessore sottile di 6,1 grammi, 515 grammi di peso e un display PaperMatte ultra-luminoso – progettato per una riduzione del 99% dell’interferenza luminosta.

Il pannello è un’unità LCD da 11,5″ di diagonale, con risoluzione 2.8K, refresh rate adattivo da 30 Hz a 144 Hz e il supporto allo stilo. Tra le altre caratteristiche abbiamo 12 GB di RAM e 256 GB di storage, 8.800 mAh di batteria con ricarica da 40W, una fotocamera da 13 MP ed una selfie camera da 8 MP.

Huawei MatePad 11.5 S in versione 2026 debutta in Italia a 369€ con in regalo 12 mesi di protezione schermo contro i danni accidentali.

Huawei Watch Ultimate Design – Royal Gold Edition

Crediti: Huawei

L’ultima novità del colosso tech cinese vede il ritorno dell’indossabile di lusso Huawei Watch Ultimate Design, lanciato nel 2023. La nuova variante Royal Gold si distingue per la sua lunetta in ceramica viola con oro 18 carati: si tratta della prima ceramica al mondo infusa con terre rare e forgiata a 1.400°C. Il dispositivo è il frutto di un lavoro ad altissima precisione, con una lunetta dodecagonale con dettagli in oro a 18 e 24 carati incastonati a mano.

Il corpo è in metallo liquido a base di zirconio, per la massima resistenza in ogni occasione. Il cinturino è in lega di titanio TC4 viola con dettagli placcati in oro 24 carati. Il display è rivestito di vetro zaffiro con durezza 9 sulla scala di Mohs mentre tra le altre caratteristiche troviamo le chiamate con eSIM, l’NFC, il GPS e il sistema TruSense con tecnologia X-TAP.

La Royal Gold Edition di Huawei Watch Ultimate Design arriva in Italia al prezzo di 3.299€.

