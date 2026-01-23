Huawei Mate X7 arriva in Italia, subito con 200€ di sconto e doppio omaggio

A poche ore dall’annuncio dei nuovi auricolari FreeClip 2, ecco fare capolino un’altra novità per il colosso tech cinese – e stavolta si punta alle stelle. Dopo il debutto in Cina e il lancio Global, il pieghevole Huawei Mate X7 arriva anche in Italia: elegantissimo e potente, con una fotocamera d’eccezione, il nuovo modello è disponibile in offerta lancio con un buono sconto del valore di 200€ e vari omaggi.

Huawei Mate X7 è ufficiale in Italia: prezzo e promozioni dedicate al nuovo pieghevole top di gamma

Crediti: Huawei

Il prezzo in Italia di Huawei Mate X7 è di 2.099€, ma è possibile risparmiare 200€ riscattando il codice “AMKTCSX7200“. Inoltre con l’acquisto del top di gamma pieghevole sono inclusi l’indossabile Huawei Watch Fit 4 Pro e 12 mesi di protezione schermo Huawei Care – per 1 sostituzione gratuita dello schermo per danni accidentali.

Per quanto riguarda le novità, il pieghevole arriva con un look leggermente ridisegnato rispetto a Mate X6: dotato di una cover in pelle vegana Nebula Red o Black, Mate X7 presenta un modulo fotografico più stretto e spigoloso ma sempre con uno stile elegante.

Crediti: Huawei

Lo smartphone è dotato di un doppio display, quello esterno da 6,49″ ed un pannello di grandi dimensioni interno, da 8″ e una luminosità di picco di 2.500 nit – per una visualizzazione impeccabile anche alla luce del sole. Entrambi gli schermi presentano il PWM Dimming a 1.440 Hz e una frequenza di aggiornamento LTPO 2.0 da 1 Hz a 120 Hz.

Nonostante il suo formato pensato per il multitasking, Huawei Mate X7 è dotato di un comparto fotografico di tutto rispetto grazie al sensore Ultra Lightning HDR da 1/1,28″ e apertura variabile (f/1.4-4.0), accompagnato da un teleobiettivo macro con zoom periscopico.

Crediti: Huawei

A stile e performance si unisce anche la resistenza: il telefono è dotato di uno schermo pieghevole è protetto da una struttura composita a 3 strati Ultra-Tought. Il pannello esterno è dotato di un vetro Kunlun Crystal Armour super resistente. Infine Mate X7 è classificato IP59 e IP59 contro acqua e polvere.

Tra le altre caratteristiche troviamo un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore ultra-large (da 3.550 mm2) e materiali in grafene, una batteria a lunga durata da 5.300 mAh, la ricarica wireless da 50W e tante funzionalità legate all’AI. Tra queste AI Best Expression per le foto e la doppia cancellazione del rumore AI durante le chiamate.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: aperto – 156,8 x 144,2 x 4,5 mm, 235 grammi chiuso – 156,8 x 73,8 x 9,5 mm, 235 grammi

Colorazioni: Nebula Red, Black

Certificazione: IP58/IP59

Display: esterno – Micro Qual Curved OLED LTPO da 6,49″ Full HD (2.444 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, protezione Kunlun Glass 2 interno – Flat OLED LTPO da 8″ Full HD (2.416 x 2.210 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 2.500 nit, protezione Kunlun Glass 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento: al liquido con camera di vapore

SoC: HiSilicon Kirin 9030 Pro, 5 nm SMIC

CPU nove core e 14 thread 1 x 2,75 GHz Taishan 4 x 2,27 GHz Taishan 4 x 1,72 GHz Taishan

GPU: Maleoon 935

RAM: 16 GB RAM LPDDR5X

Storage: 512 UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.600 mAh

Ricarica: 66W, inversa 5W, wireless 50W anche inversa

Fotocamera: tripla 50 + 40 + 50 MP con sensore RYYB con apertura variabile (f/1.4-4.0), OIS, ultra-wide RYYB (f/2.2), teleobiettivo macro RYYB 3.5X OIS (f/2.2) | sensore multispettrale da 1.5 MP e tecnologia XMAGE

Selfie camera: interna 8 MP (f/2.2), esterna 8 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: EMUI 15.0

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.