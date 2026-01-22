FreeClip 2 ora in Italia con coupon -20€: le open ear Huawei sono ancora più comode ed eleganti

Di recente Huawei ha rafforzato la sua linea di prodotti in Italia con Nova 14 Pro e il tablet MatePad 11.5 S 2026, ma le novità per il colosso cinese non sono ancora finite. Stamattina tocca ad uno dei prodotti più iconici ed interessanti del brand: dopo il lancio in Cina e a livello Global, gli auricolari Huawei FreeClip 2 debuttano anche da noi!

La parola d’ordine è comfort, grazie ad un design collaudato che migliora l’indossabilità senza rinunciare alla qualità audio. Ecco tutti i dettagli e il prezzo in Italia, insieme ad un coupon che permette di risparmiare 20€.

Huawei FreeClip 2 ufficiali in Italia: caratteristiche, novità, prezzo e offerte lancio

Crediti: Huawei

La nuova incarnazione degli auricolari open ear di Huawei ereditano l’architettura C-bridge del primo capitolo, ma in versione migliorata e con un peso piuma di appena 5,1 grammi.

Il design leggero C-bridge è realizzato in silicone liquido delicato sulla pelle e una lega a memoria di forma ad alte prestazioni, che assicura una vestibilità confortevole e leggerezza. Con una regolazione micrometrica basata su oltre 10.000 campioni di orecchio umano a livello globale, il Comfort Bean è più leggero e piccolo rispetto al predecessore, adattandosi perfettamente all’orecchio senza cadere. Anche l’Acoustic Ball è stata potenziata per offrire un suono potente da una forma compatta.

I nuovi auricolari sono disponibili in una gamma di colorazioni eleganti – blu, bianco, oro rosa e nero – ognuna pensata per offrire uno stile unico. Le edizioni blu e bianco presentano una superficie con una trama fine effetto denim.

Crediti: Huawei

FreeClip 2 sono potenziati da un processore NPU con AI che offre una potenza di calcolo 10 volte maggiore. Questo supporta funzionalità di livello superiore come il volume adattivo e il miglioramento vocale adattivo, che garantiscono un ascolto chiaro sia in una stanza silenziosa sia in un ambiente affollato.

Nonostante le dimensioni ridotte, gli auricolari offrono prestazioni audio al top, con un volume e bassi più forti del 100%, grazie a un driver a doppia membrana. Possono riprodurre accuratamente tutte le sfumature create dall’artista, dalle voci delicate alle percussioni potenti, e dai bassi profondi agli acuti cristallini.

Inoltre le TWS utilizzano un sistema di cancellazione del rumore in chiamata a tre microfoni e algoritmi DNN multi-canale per garantire che le chiamate rimangano nitide per entrambi gli interlocutori. L’NPU con AI migliora la cancellazione del rumore filtrando i suoni di sottofondo e potenziando la voce di chi parla, per mantenere le chiamate chiare anche in ambienti rumorosi come i vagoni della metropolitana. Il sistema a onde sonore inverse riduce al minimo la dispersione del suono, per garantire che le conversazioni rimangano private.

Gli auricolari sono intercambiabili, con canali audio autoadattativi sinistra-destra: è possibile indossare indifferentemente ciascun auricolare su entrambe le orecchie. Sono inoltre resistenti alla polvere e all’acqua con certificazione IP57 mentre lato autonomia offrono fino a 38 ore di utilizzo con la custodia di ricarica e 9 ore con una singola carica completa.

Crediti: Huawei

I nuovi Huawei FreeClip 2 saranno acquistabili in Italia a partire dal 22 febbraio, al prezzo di 199€ – nelle colorazioni bianco, blu e nero. In occasione del lancio è possibile riscattare il coupon “AMKTPRCLIP2” per ottenere uno sconto di 20€. Con l’acquisto nello store ufficiale sarà incluso in omaggio un set di accessori firmati dal brand di design It’s Lava, disponibili in quantità limitata, fino a esaurimento scorte.

