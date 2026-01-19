Honor Watch GS 5 è il nuovo alleato per la salute del cuore, lanciato a prezzo stracciato

Il produttore cinese ha annunciato i nuovi smartphone Magic 8 RSR Porsche Design e Magic 8 Pro Air, ma durante l’evento di oggi c’è stato spazio anche per un indossabile che mancava all’appello da anni. Honor Watch GS 5 porta sotto i riflettori la serie GS dal 2022 e lo fa proponendo una soluzione con caratteristiche premium ad un prezzo decisamente budget. Per ora il lancio è avvenuto in Cina ma forse ci sono buone possibilità per un’uscita anche da noi!

Honor Watch GS 5 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

La vera novità di Honor Watch GS 5 risiede nelle sue capacità di monitoraggio della salute, essendo il primo dispositivo nel settore a integrare uno screening specifico per la prevenzione dell’arresto cardiaco improvviso. Questa tecnologia esclusiva analizza la forza di decelerazione della frequenza cardiaca per valutare la capacità del nervo vago di regolare il cuore, permettendo di identificare tempestivamente potenziali rischi.

Grazie alla collaborazione con il team del professor Gu Dongfeng (della Chinese Academy of Sciences), Honor ha implementato un modello di valutazione del rischio cardiovascolare e cerebrovascolare che genera raccomandazioni personalizzate per l’utente.

Oltre a queste funzioni avanzate, lo smartwatch monitora costantemente l’apnea notturna, le aritmie e i battiti prematuri, offrendo una protezione completa e proattiva 24 ore su 24.

Dal punto di vista dell’autonomia, Watch GS 5 adotta una batteria all’anodo di silicio-carbonio da 495 mAh, capace di garantire fino a 23 giorni di utilizzo con una singola carica. Anche attivando la modalità Always-on Display, il dispositivo assicura ben 9 giorni di funzionamento. Il dispositivo è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 1,32″ con una luminosità di picco di 1500 nit, che assicura una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Crediti: Honor

Con un corpo ultraleggero di soli 26 grammi e uno spessore ridotto a meno di dieci millimetri, l’orologio combina l’eleganza dell’alluminio nella parte frontale con la resistenza della fibra di polimero rinforzata sul retro.

L’esperienza utente è arricchita da funzionalità smart pensate per la vita quotidiana e la produttività. Il dispositivo integra infatti un sistema di promemoria intelligenti per viaggi, voli e treni ad alta velocità, notificando in tempo reale gli eventi importanti direttamente sul polso.

Non mancano il supporto alle chiamate Bluetooth, l’NFC per i pagamenti e un sistema di posizionamento GNSS preciso per le attività all’aperto.

Il nuovo Honor Watch GS 5 è stato lanciato in Cina al prezzo di 699 yuan, circa 86€ al cambio attuale. Il precedente modello è arrivato in Italia, quindi non è da escludere che anche questa novità possa arrivare alle nostre latitudini – magari nel corso dei mesi più caldi.

Honor Watch GS 5 – Scheda tecnica