L’ascesa globale di Honor: un 2025 da record tra flagship e innovazione AI

Il 2025 si è concluso come l’anno della definitiva consacrazione globale per Honor, che ha saputo trasformare la propria visione strategica in risultati di mercato senza precedenti. Secondo i dati più recenti, il brand ha spedito la cifra record di 71 milioni di smartphone nel corso dell’anno, segnando una crescita del 50% rispetto al 2024.

Honor non è più una realtà emergente, ma un pilastro del settore capace: la prova è nel boom del 2025

Crediti: GSMArena

Il successo di Honor nel 2025 è stato trainato in modo significativo dalla serie Magic 7, che è stata in grado di spingere il segmento della fascia alta. Dei 71 milioni di dispositivi distribuiti, ben 10 milioni appartengono infatti alla categoria flagship, a dimostrazione di come il pubblico stia premiando la ricerca tecnologica e il design ricercato del marchio.

Un dato ancora più rilevante riguarda la distribuzione geografica delle vendite: per la prima volta, il 50% del fatturato totale è stato generato nei mercati esteri, segnando un distacco netto dalla precedente dipendenza dal mercato domestico cinese.

Tale espansione ha permesso ad Honor di conquistare una quota di mercato pari o superiore al 10% in ben 17 mercati chiave, con una presenza particolarmente incisiva in America Latina, Medio Oriente e Africa. In Malesia, il brand ha raggiunto la posizione di leader di mercato con una quota superiore al 18% negli smartphone e addirittura al 30% nel settore dei tablet.

Guardando al futuro prossimo, al MWC 2025 l’azienda ha presentato la strategia ALPHA PLAN, un piano ambizioso che pone l’intelligenza artificiale al centro di ogni nuovo sviluppo. Per sostenere questa trasformazione, Honor ha confermato un investimento massiccio di oltre 10 miliardi di dollari nello sviluppo di prodotti basati sull’IA nei prossimi cinque anni.

La visione del brand non si limita alla telefonia, ma mira a creare un ecosistema interconnesso dove lo smartphone funge da cuore pulsante, circondato da PC, tablet e dispositivi indossabili – tutti potenziati da funzionalità AI avanzate.

I traguardi raggiunti nel 2025 posizionano Honor come uno dei protagonisti indiscussi della settore tech. E il nuovo anno si preannuncia ancora più interessante con il lancio internazionale di Honor Magic 8 Pro, il debutto in Cina di Magic 8 Pro Air e l’arrivo della versione RSR Porsche Design. E questi sono solo i modelli previsti nei primissimi mesi del 2026.