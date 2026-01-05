Honor Power 2: il colosso degli smartphone è tornato, ora con 10.080 mAh!

Come anticipato dalla stessa azienda, oggi è il giorno del ritorno della serie Power: ancora una volta il produttore cinese ha sfornato un dispositivo di stampo classico, ma con una batteria colossale.

Con Honor Power 2 è arrivata la prova definitiva: le batterie giganti non sono prerogativa dei rugged phone e possono trovare spazio anche a bordo di dispositivi di dimensioni “umane”! La prova? L’enorme unità da poco più di 10.000 mAh, all’interno di un corpo da circa 8 mm di spessore.

Honor Power 2 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

A distanza di pochissimo dal lancio di Honor Win e Win RT – due gaming phone da 10.000 mAh – la casa cinese ha il bis con un modello di fascia medio-alta. Honor Power 2 alza il tiro rispetto al predecessore: il primo Power ha debuttato con 8.000 mAh, ma nel caso dell’ultima fatica del produttore si balza a 10.080 mAh – con ricarica da 80W.

La ricarica inversa da 27W (cablata) lo rende una power bank, in grado di alimentare senza problemi altri dispositivi.

I battery phone sono ormai sdoganati: possono essere mid-range o perfino top di gamma, addirittura con caratteristiche per il gaming. Il 2026 vedrà sicuramente il lancio di alte novità per la categoria, ma per il momento concentriamoci su quello che abbiamo di fronte.

Il dispositivo monta uno schermo AMOLED con bordi piatti, un’unità da 6.79″ di diagonale con refresh rate a 120 Hz ed una luminosità di picco da record, fino a 8.000 nit. Il pannello è dotato di tecnologie per la protezione degli occhi come il PWM Dimming ad alta frequenza e una bassa emissione di luci blu.

Tra le novità di Honor Power 2 abbiamo il chipset Dimensity 8500 Elite, fresco di lancio: con un’architettura All Big Core con soli Cortex-A725, raggiunge una frequenza di clock massima di 3,4 GHz e fino a 2.407.614 su Antutu.

Crediti: Honor

Le alte performance e la super batteria sono supportate da un sistema di raffreddamento con camera di vapore ed una sezione in grafite di nuova generazione. L’area di dissipazione totale è di oltre 40.000 mm2 per un’esperienza fresca in qualsiasi momento.

La doppia fotocamera è dotata di un sensore da 50 MP con OIS e un ultragrandangolare mentre lato selfie c’è una soluzione da 16 MP. Disponibile in bianco, nero e arancione, Honor Power 2 è stato annunciato in Cina con 256 GB e 512 GB di storage. Il prezzo parte da 2.294 yuan, fino a 2.549 yuan per la variante top: si tratta di circa 298€ e 331€ al cambio.

Honor Power 2 – Scheda tecnica