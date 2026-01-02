Honor Power 2: la scheda tecnica completa del gigante da 10.000 mAh

Il 2026 sarà un anno rivoluzionario per gli smartphone, almeno per quanto riguarda il mercato cinese, con il lancio dei dispositivi con super batterie da 10.000 mAh.

Non si tratta di una novità assoluta e chi bazzica il mondo dei rugged lo sa bene, ma la vera rivoluzione è tutta nel design. Niente più dispositivi enormi ma telefoni tradizionali equipaggiati con batterie al silicio-carbonio di dimensioni colossali.

La prossima novità in arrivo è Honor Power 2 ed ora un operatore cinese ha svelato praticamente tutto!

Honor Power 2 senza veli: trapela la scheda tecnica completa del colossale Battery Phone

Crediti: Honor

Dopo aver chiuso il 2025 con i gaming phone Honor Win e Win RT, la compagnia asiatica si prepara a fare il bis. Questi due modelli, infatti, presentano delle mega batterie da 10.000 mAh: un precedente importante per gli smartphone classici.

Il primo smartphone del 2026 altrettanto imponente sarà proprio Honor Power 2, il nuovo battery phone del brand. Le dimensioni di Power 2 restano quasi invariate nonostante il passaggio dagli 8.000 mAh del primo capitolo alla bellezza di 10.080 mAh.

Crediti: Geekbench

Nelle scorse ore l’operatore China Telecom ha pubblicato la pagina delle specifiche del dispositivo, offrendoci una panoramica completa. Questa, unita alle conferme di Honor, ci permette di tracciare la scheda tecnica completo del telefono.

Il chipset a bordo è stato citato ufficialmente come Dimensity 8500 Elite: è ancora inedito ma Geekbench ci permette di dare un’occhiata alle performance e alla configurazione della CPU. Honor Power 2 arriverà con una scocca classificata IP69K, contro polvere e acqua: un grande passo avanti rispetto al precedente divece.

Dimensioni e peso: 162,1 x 76,3 x 7,98 mm, 216 grammi

Colorazioni: Snow White, Midnight Black, Sunrise Orange

Certificazione: IP68/IP69/IP69K

Display: Flat OLED 6,79″ 1.5K+ (2.640 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming, fino a 8.000 nit di luminosità di picco

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento ?

SoC: INEDITO MediaTek Dimensity 8500 Elite, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,40 GHz 3 x 3,20 GHz 4 x 2,20 GHz

GPU: Mali-G720

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

Storage: 256/512 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 10.080 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 50 + 5 MP (f/?) con OIS e ultra-wide

Selfie camera: 16 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, comunicazione satellitare

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

L’appuntamento con il nuovo Power 2 è fissato per il 5 gennaio, per ora solo in Cina. Comunque è molto probabile che il dispositivo e la serie Power in generazione non vedranno mai la luce alle nostre latitudini, a meno di un compromesso enorme lato batteria – o un forte rincaro.

In questo approfondimento abbiamo spiegato perché gli smartphone Global arrivano da noi con batterie castrate rispetto ai modelli cinesi. Purtroppo continueremo così ancora a lungo, a meno di un cambio di legislazione repentino.