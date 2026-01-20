Magic 8 RSR potrebbe essere l’ultimo smartphone di Honor e Porsche Design

Nelle scorse ore abbiamo assistito al lancio di Honor Magic 8 RSR Porsche Design, la nuova versione speciale di lusso del top di gamma. Il dispositivo è caratterizzato da un look sportivo, che richiama il mondo delle supercar: bello ed elegante, in realtà potrebbe essere l’ultimo telefono nato dalla collaborazione dei due brand.

Lo “rivela” uno degli ingegneri di Honor in un post su Weibo, lasciando intendere che il flagship potrebbe sancire la fine della partnership.

Honor e Porsche Design si salutano: è la fine della collaborazione tra i due marchi iconici?

Crediti: Honor

Chen Ligeng, ingegnere addetto allo sviluppo dei dispositivi Honor, ha pubblicato un insolito messaggio su Weibo: il nuovo Magic 8 RSR è stato definito come l’apice finale della serie Porsche Design, alludendo ad una possibile fine per la gamma ultra-premium.

Stranamente il post è stato cancellato dal profilo, quindi al momento non c’è ancora una certezza. Il povero ingegnere ha toppato di brutto anticipando il futuro della partnership tra Honor e Porsche Design? Oppure si è trattato di un modo di dire innocente, rimosso per evitare confusione?

Per ora tutto tace e non c’è stato alcun comunicato da parte dei due marchi. La collaborazione tra la casa cinese e il brand lifestyle nasce nel 2023 a seguito della fine del rapporto tra Huawei e Porsche Design. Dalle ceneri di questo è nata la partnership con Honor, andata avanti fino ad oggi.

La serie di lusso è iniziata col pieghevole Magic V2 RSR ed è continuata passando agli smartphone della serie principale Magic. Comunque è bene prendere il tutto con cautela, almeno fino ad un chiarimento ufficiale da parte di una delle due compagnie.