Tra tutti i brand cinesi, uno in particolare domina le classifiche fuori dalla Cina

Il 2025 ha svelato un protagonista inaspettato nel mercato degli smartphone che è emerso con prepotenza dalle dinamiche competitive asiatiche per affermarsi sullo scenario internazionale.

Mentre Apple continua a mantenere il suo scettro in Cina e a livello globale, un’analisi approfondita dei dati di mercato rivela che Honor ha registrato la crescita più significativa tra i produttori cinesi al di fuori dei confini domestici.

Con un incremento delle spedizioni estere pari al 55% su base annua tra il primo e il terzo trimestre del 2025, l’azienda si è distinta nettamente tra i primi dieci venditori mondiali, trasformando quello che un tempo era un business marginale in un pilastro fondamentale della sua strategia economica.

Honor ha una strategia di posizionamento mirata al di fuori dalla Cina

A differenza di molti concorrenti connazionali che continuano a saturare la fascia entry-level, spesso caratterizzata da margini ridotti e competizione feroce, Honor ha intrapreso una strada diversa e più redditizia.

L’azienda ha deliberatamente deciso di presidiare la fascia media e medio-alta, specificamente il segmento di prezzo compreso tra i 300 e i 499 dollari (250 e 425 euro circa al cambio). Questa scelta strategica si è rivelata vincente: questa categoria ha rappresentato circa il 23% delle spedizioni internazionali del brand nei primi nove mesi del 2025, la quota più alta registrata tra i principali venditori cinesi.

Questo posizionamento ha permesso al marchio di distinguersi non solo per il volume, ma per la qualità della sua presenza.

Invece di combattere esclusivamente sulla guerra dei prezzi nella fascia sotto i 200 euro, Honor ha investito nella costruzione di un valore percepito superiore, puntando su durata della batteria e design, come dimostrato dal successo di modelli come la serie X9d, Honor 400 e il pieghevole Honor Magic V5.

La geografia dell’espansione

L’analisi regionale mostra un approccio stratificato e ben calibrato. L’Europa ha giocato un ruolo cruciale nella strategia di rendere più “premium” il brand.

Nei principali mercati dell’Europa occidentale, come Regno Unito e Francia, Honor ha consolidato una posizione nella top 5, utilizzando prodotti di punta come il Magic V5 per catturare l’attenzione nel segmento dei pieghevoli, dove ha raggiunto il secondo posto.

Parallelamente, l’azienda ha continuato a investire nei canali di vendita in Europa centrale e orientale, registrando una crescita del 15%.

Tuttavia, è l’America Latina a rappresentare la vera spina dorsale dei volumi di vendita esteri. Qui, la strategia si è basata su solide partnership con gli operatori telefonici, un terreno dove l’azienda vanta una notevole esperienza.

Mercati chiave come il Messico e l’America Centrale hanno trainato i numeri, mentre paesi come l’Ecuador e le nazioni dei Caraibi hanno offerto nuove opportunità di crescita.

Le prospettive per il futuro in questa regione appaiono rosee, specialmente considerando l’impulso che eventi come la Coppa del Mondo FIFA 2026 potrebbero dare alla domanda di dispositivi mobili e alle attività promozionali degli operatori.

Crediti: Omdia Crediti: Omdia Crediti: Omdia Crediti: Omdia Crediti: Omdia

Nuove frontiere e sfide future

Il Medio Oriente e l’Africa si sono rivelati motori di crescita sorprendenti, con volumi che si avvicinano ormai a quelli latinoamericani. In queste aree, Honor ha sfruttato l’alto potere d’acquisto dei paesi del Golfo per spingere modelli di fascia più alta, supportati da una forte presenza retail e dimostrazioni in-store delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Anche il Sud-est asiatico si sta delineando come la prossima frontiera, grazie a investimenti mirati nella produzione locale, come avvenuto in Indonesia, che migliorano la resilienza della catena di approvvigionamento.

Nonostante questi successi, il cammino non è privo di ostacoli. Il mantenimento di questo slancio richiederà una gestione attenta delle sfide macroeconomiche, come l’aumento dei prezzi delle memorie NAND e DRAM, che potrebbero comprimere i margini.

Essendo un attore più piccolo rispetto ai giganti globali, Honor potrebbe avere meno potere contrattuale nelle forniture.

Inoltre, la differenziazione tramite l’intelligenza artificiale all’interno dell’ecosistema Google rimarrà una sfida tecnica e commerciale cruciale.

La capacità dell’azienda di monetizzare la sua base utenti in crescita attraverso servizi guidati dall’AI, oltre alla semplice vendita di hardware, sarà determinante per trasformare questa rapida ascesa in un dominio duraturo.