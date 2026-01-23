Honor Magic V6 e Robot Phone saranno tra i protagonisti del MWC

La data di presentazione di Honor Magic V6 e di Robot Phone è fissata per il 1° marzo 2026, in occasione del MWC 2026. La fiera tech di Barcellona è da sempre il palcoscenico preferito per i lanci Global e sembra che anche quest’anno ne vedremo delle belle.

Honor Magic V6 e Robot Phone al MWC 2026: ufficiale la data di presentazione

Il nuovo pieghevole di Honor è in arrivo parecchio prima rispetto al solito: l’attuale Magic V5 è stato annunciato a luglio in Cina ed è arrivato in Italia a fine agosto. Siamo in anticipo di un bel po’ di mesi quindi il brand deve avere una strategia chiara in mente – o magari verrà commercializzato dopo mesi dall’annuncio.

Per ora sappiamo ancora poco di Honor Magic V6: il foldable dovrebbe fare capolino come un vero e proprio Battery Phone da circa 7.000 mAh, pur mantenendo spessore e peso ridotti. Chiaramente il motore dell’esperienza sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 mentre tra le voci di corridoio è spuntata anche la presenza di una fotocamera con due sensori da 200 MP.

Robot Phone – Crediti: Honor

L’altra grande novità sarà Honor Robot Phone: il dispositivo è stato annunciato ad ottobre e già allora c’era la promessa del MWC. Annunciato inizialmente come un concept, lo smartphone robotico ha fatto alcune comparsate dal vivo; la sensazione è quella di un telefono che potrebbe arrivare in commercio ma per la conferma finale bisognerà attendere l’evento di Barcellona.