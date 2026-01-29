Non solo Samsung, un altro marchio sta preparando la risposta al primo iPhone Fold

L’industria è in fermento in attesa di quella che potrebbe essere la mossa più significativa degli ultimi anni in casa Cupertino, con l’atteso ingresso di Apple nel segmento degli smartphone pieghevoli.

Con le voci sempre più insistenti che vedono il colosso di Cupertino pronto a lanciare il suo iPhone Fold entro la fine dell’anno, l’intero settore si sta riorganizzando per non farsi trovare impreparato.

Sebbene l’attenzione mediatica si sia concentrata inizialmente sulla risposta di Samsung, storico leader del settore, nuove indiscrezioni suggeriscono che anche Honor stia pianificando un radicale cambio di strategia per sfidare direttamente la Mela morsicata.

Honor pronta a combattere Apple con un pieghevole dal formato largo

I report più recenti indicano che Apple avrebbe optato per un design caratterizzato da uno schermo interno decisamente ampio, distaccandosi dalle proporzioni più strette e allungate che hanno contraddistinto le versioni di altri brand di questi dispositivi. Questa scelta sembra aver innescato una reazione a catena tra i produttori Android.

Samsung, secondo i rumor, starebbe sviluppando un inedito Galaxy Z “Wide Fold” proprio per contrastare le specifiche del rivale americano.

Tuttavia, non è l’unica azienda a voler presidiare questa nicchia emergente. Anche Honor sembra intenzionata a rimodellare la propria offerta per allinearsi a questo nuovo standard, puntando tutto su un’esperienza visiva più estesa e orizzontale, capace di massimizzare la produttività e la fruizione multimediale.

Come cambia la strategia di Honor?

Le indiscrezioni provenienti dalla Cina, e riportate da fonti autorevoli come Huawei Central, delineano un quadro di trasformazione per il marchio cinese.

Sembra infatti che Honor abbia deciso di rivedere completamente la sua roadmap per l’anno in corso, proprio in risposta all’imminente lancio del pieghevole di Apple.

Il nuovo terminale potrebbe andare a sostituire la serie Magic Vs, che fino ad oggi ha rappresentato l’alternativa “book-style” più accessibile del brand.

La volontà di competere nella fascia più alta e tecnologicamente avanzata sembra aver spinto l’azienda a sacrificare, almeno momentaneamente, la diversificazione del portafoglio.

A conferma di questa tesi, la fonte sostiene che non vi sia in programma nemmeno un successore per il Magic V Flip 2 nel corso del 2026, segnando una potenziale pausa per la linea a conchiglia.

Uno scenario sempre più competitivo

Se queste voci dovessero trovare conferma, Honor si unirebbe a un trend in rapida crescita che vede il concetto di “ampiezza” come nuovo campo di battaglia.

Oltre alla già citata Samsung e all’incognita Apple, anche OPPO potrebbe scendere in campo con il suo Find N7, contribuendo a saturare un mercato che vira decisamente verso schermi più larghi e confortevoli.

Va sottolineato che, al momento, ci muoviamo ancora nel terreno delle speculazioni. Nessuna delle aziende coinvolte ha ufficialmente confermato l’esistenza di tali dispositivi con queste specifiche caratteristiche.

Tuttavia, Honor ha già dato appuntamento al pubblico e alla stampa per il lancio del Magic V6, previsto poco prima dell’inizio del Mobile World Congress (MWC) 2026. Resta da vedere se sarà proprio questo il modello incaricato di portare la bandiera del nuovo design “wide” o se l’azienda ha in serbo ulteriori sorprese.