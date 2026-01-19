Honor Magic 8 RSR Porsche Design: lusso, supercar e smartphone si incontrano | Ufficiale

Insieme al modello Magic 8 Pro Air (primo ultrasottile del brand) la compagnia asiatica ha annunciato Honor Magic 8 RSR Porsche Design. La variante di lusso è tornata anche con la nuova generazione di punta, con uno stile che strizza l’occhio alle celebri auto sportive: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità – ma per ora non ha ancora varcato i confini cinesi.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

Il design di Honor Magic 8 RSR Porsche Design si ispira allo stile dinamico e sportivo delle supercar: tuttavia stavolta il brand cinese ha optato per linee più morbide rispetto alle solite forme spigolose (basta guardare Magic 7 RSR). Il modulo fotografico esagonale del predecessore cede il posto ad uno più aggraziato, squadrato ma con bordi arrotondati.

All’interno trova spazio un trittico composto da un sensore principale da 50 MP (1/1.3″, f/1.6) supportato da un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP, con zoom ottico 3.7X e digitale fino a 100X. C’è la tecnologia di imaging AIMage e non manca un sensore per la temperatura del colore: in soldoni si tratta dello stesso pacchetto offerto da Honor Magic 8 Pro, e lo stesso vale per l’interno comparto tecnico.

Crediti: Honor

Il cuore dell’esperienza è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, alimentato da una batteria al silicio-carbonio da 7.200 mAh. Tirando le somme, le novità di Honor Magic 8 RSR Porsche Design riguardano stile e materiali: il design si rinnova con una cover ispirata alle supercar, realizzata in nanoceramica microcristallina dotata di una durezza di 8,5 sulla scala di Mohs e una lucidatura a specchio di grado A0.

Lo smartphone supporta un kit fotografico dedicato, simile a quelli lanciati da Xiaomi, vivo e OPPO: questo comprende una cover protettiva e un’impugnatura con pulsante di scatto, insieme ad una adattatore per filtri da 67 mm ed un teleobiettivo da 200 mm con lenti Kepler.

Crediti: Honor

Al momento Honor Magic 8 RSR Porsche Design è stato lanciato in Cina e non sappiamo ancora se arriverà in Italia. Il prezzo è di 7.999 yuan e 8.999 yuan (rispettivamente circa 1.030€ e 1.150€ al cambio attuale), per le versioni da 16/512 GB e 24 GB/1 TB.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design – Scheda tecnica