Honor non accenna a rallentare, Magic 8 RSR Porsche Design appare nelle prime immagini

Non c’è tregua per i laboratori di Honor, che sembrano lavorare a pieno ritmo per espandere la neonata famiglia Magic 8.

Se fino a pochi giorni fa l’attenzione mediatica era catalizzata quasi esclusivamente dal modello “Air”, la variante sottile e leggera della serie, nuove indiscrezioni spostano i riflettori verso l’alto, puntando direttamente al vertice della gamma.

Nelle scorse ore, infatti, è emersa online la prima immagine reale di quello che si preannuncia come il dispositivo più esclusivo del brand: l’Honor Magic 8 RSR Porsche Design.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design: le prime immagini del modello più esclusivo

L’immagine trapelata sui social media cinesi, che sembra essere materiale promozionale ufficiale, ritrae la famiglia Magic 8 al completo.

In questo scatto di gruppo, l’occhio cade inevitabilmente sull’angolo in basso a sinistra, dove campeggia il nuovo modello RSR. La prima caratteristica che salta all’occhio è la scelta cromatica: il dispositivo si presenta in una tonalità viola pallida, elegante e distintiva, che si discosta dalle colorazioni più tradizionali.

Ancora più interessante è l’evoluzione delle linee estetiche rispetto alle generazioni precedenti. Honor sembra aver abbandonato il classico modulo fotografico circolare o esagonale per abbracciare una forma definita come “squircle”, un quadrato dagli angoli fortemente arrotondati, che ospita i sensori.

Questa isola fotografica non è solo un elemento funzionale, ma diventa il fulcro del design posteriore, conferendo allo smartphone un aspetto massiccio e professionale, in linea con il DNA sportivo e lussuoso tipico della collaborazione con lo studio Porsche Design.

Un comparto fotografico senza compromessi?

Sotto la scocca, le specifiche tecniche suggeriscono che l’estetica aggressiva sia supportata da una potenza fotografica di primo livello. Le indiscrezioni confermano la presenza di tre sensori, con un ruolo da protagonista affidato alla fotocamera principale da 50 MP.

Quest’ultima dovrebbe integrare un sensore da 1 pollice sviluppato internamente, dotato di apertura variabile: una soluzione che promette di offrire un controllo della profondità di campo e una gestione della luce paragonabile alle fotocamere compatte.

Tuttavia, è il teleobiettivo a generare il maggior interesse tra gli appassionati. Si parla infatti di una fotocamera periscopica da ben 200 MP con apertura f/2.6 e una lunghezza focale equivalente di 85 mm. A chiudere il cerchio dovrebbe esserci un terzo modulo, verosimilmente dedicato agli scatti ultra-grandangolari, per garantire la massima versatilità in ogni scenario di scatto.

Potenza e autonomia

Per gestire una tale mole di dati visivi, Honor non sembra aver risparmiato sulla componentistica interna. Il Magic8 RSR Porsche Design sarà equipaggiato, con ogni probabilità, il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Elite.

Questa piattaforma, abbinata a una dotazione di memoria RAM che potrebbe raggiungere l’incredibile soglia dei 24 GB, posizionerebbe il dispositivo al vertice assoluto delle classifiche prestazionali Android, garantendo fluidità non solo nell’uso quotidiano ma anche nelle operazioni più complesse di editing video e gaming.

Altrettanto impressionante è il dato relativo all’autonomia. Nonostante le dimensioni che si presumono contenute per un flagship, il dispositivo dovrebbe integrare una batteria da ben 7.200 mAh. A supportare questa enorme riserva di energia ci sarà una ricarica rapida a 120W, capace di ridurre al minimo i tempi di attesa.

Con una data di lancio in Cina vociferata per il 19 gennaio, l’attesa per vedere dal vivo questa nuova incarnazione del lusso tecnologico è ormai breve. Honor sembra pronta a dimostrare che, anche nel segmento più alto del mercato, c’è ancora spazio per stupire.