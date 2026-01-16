Dopo OPPO e vivo, un altro marchio importante avrà il suo kit fotografico: ecco i primi scatti

L’era della fotografia modulare su smartphone sembra essere tornata prepotentemente alla ribalta. Se il 2025 è stato l’anno della riscoperta degli obiettivi esterni, con pionieri come il vivo X200 Ultra che hanno aperto la strada a soluzioni ottiche aggiuntive per migliorare lo zoom a lungo raggio, il 2026 si apre confermando che non si tratta di una moda passeggera.
Dopo aver visto illustri concorrenti come il vivo X300 Pro e l’OPPO Find X9 Pro lanciare le proprie proposte, è ora il turno di Honor di entrare in questo esclusivo club.
Honor Magic 8 RSR Porsche Design avrà un kit teleobiettivo
La conferma è arrivata direttamente tramite Weibo, dove il produttore ha ufficializzato che l’atteso Honor Magic 8 RSR Porsche Design offrirà un kit fotografico dedicato.
Questo pacchetto include una lente teleobiettivo esterna e quella che appare come un’impugnatura fotografica professionale, trasformando di fatto lo smartphone in una fotocamera compatta avanzata.
Analizzando più da vicino le specifiche tecniche trapelate, il cuore di questa innovazione risiede nel convertitore ottico. L’accessorio si presenta come un moltiplicatore di focale 2,35x, una scelta ingegneristica molto simile a quella già apprezzata sui modelli rivali.
La base di partenza dello smartphone è già di per sé impressionante: il Magic 8 RSR monta infatti un sensore teleobiettivo da 200 MP con una lunghezza focale di 85 mm.
Applicando il fattore di moltiplicazione all’ottica da 85mm, il dispositivo è in grado di raggiungere uno zoom ottico di 200 mm, equivalente a circa 8,6x. Questo significa che l’utente può scattare a distanze notevoli sfruttando un ingrandimento reale, evitando il degrado qualitativo tipico dello zoom digitale o ibrido che solitamente interviene a queste lunghezze focali.
È una mossa che punta chiaramente a conquistare chi ama la fotografia naturalistica o i dettagli architettonici urbani, offrendo una versatilità finora rara nel panorama mobile.
I primi scatti tra eccellenza e limiti fisici
Honor non si è limitata agli annunci teorici, ma ha diffuso una serie di scatti campione per dimostrare le capacità sul campo del nuovo extender.
Le immagini coprono un range focale che va dai 200 mm fino a ben 800 mm (circa 33x), mettendo subito in luce i punti di forza e le criticità del sistema. Tra i sample pubblicati, spicca in particolare un ritratto di un suricato scattato a 400 mm: l’immagine appare nitida, dettagliata e dimostra come, a livelli di zoom intermedi, l’accoppiata sensore-lente esterna possa produrre risultati sorprendenti.
Tuttavia, spingendosi verso gli estremi, i limiti fisici iniziano a emergere. Gli scatti a 800 mm, come quello che ritrae un pescatore o un uccello in lontananza, mostrano un calo qualitativo evidente rispetto alla qualità dei 400 mm.
Sebbene l’immagine rimanga utilizzabile, la perdita di dettaglio suggerisce che, anche con l’ausilio di ottiche esterne, spingere lo zoom digitale oltre una certa soglia comporta ancora dei compromessi inevitabili.
Altri scatti, come quello di una giraffa a 200 mm o di un cane in spiaggia a 400 mm, confermano comunque la qualità del sistema nelle lunghezze focali “native” o digitali moderate.
Nonostante il prezzo che si preannuncia elevato, la direzione intrapresa è entusiasmante. La disponibilità di lenti add-on rappresenta un’evoluzione significativa per la fotografia mobile, offrendo agli appassionati strumenti capaci di catturare fauna selvatica e paesaggi con una qualità ottica che il solo software non può ancora replicare.