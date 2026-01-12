Honor Magic 8 RSR Porsche Design è lo smartphone ispirato alle supercar

Mentre in Italia siamo in attesa del debutto del nuovo Camera Phone del brand, in patria si guarda al mondo delle supercar con una versione speciale di lusso. Honor Magic 8 RSR Porsche Design è stato confermato ufficialmente: c’è la data di presentazione e anche il design; inoltre arriva un corposo leak con tanti dettagli sulle specifiche.
Honor Magic 8 RSR Porsche Design tra immagini, specifiche e data d’uscita: cosa sappiamo del nuovo flagship
La presentazione del nuovo modello Porsche Design è fissata per il 19 gennaio (in Cina): il top di gamma sarà annunciato insieme a Honor Magic 8 Pro Air, il primo ultrasottile del brand. Le immagini ufficiali confermano il design visto nei render leak dei giorni scorsi.
Honor Magic 8 RSR Porsche Design continua sulla scia della precedente versione, ma con un modulo fotografico ridisegnato. L’ispirazione è ancora il mondo delle auto di lusso, con un stile elegante e sportivo; tuttavia il modulo esagonale cede il posto ad una soluzione squadrata – con angoli fortemente arrotondati.
Il top di gamma sarà disponibile nelle colorazioni Moonlight Stone e Slate Grey; inoltre le immagini confermano il trittico di sensori, con un teleobiettivo periscopico.
Aspettando di saperne di più in via ufficiale, il noto insider cinese Digital Chat Station ha snocciolato qualche dettaglio in più sulle specifiche. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, sulla base di quanto emerso finora.
In soldoni non dovremmo trovate differenze rispetto a Honor Magic 8 Pro, fatta eccezione per la parte estetica e le memorie (fino a 24 GB di RAM); si vocifera dell’aggiunta di un sensore proprietario da 1″ (50 MP) con apertura variabile.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Moonlight Stone, Slate Grey
- Certificazione: IP68/IP69/IP69K
- Display: Micro-Quad Curved OLED LTPO 6,71″ 1.5K+ (2.808 × 1.256 pixel) con refresh rate a 1-120 Hz, PWM a 4.320 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) e sblocco del volto 3D
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 16/24 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 7.200 mAh
- Ricarica: 120W, wireless 80W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.6-2.0-2.6) con OIS, ultra-wide 122° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3.7X | NoxGod, sensore di temperatura del colore
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0) + sensore di profondità 3D
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare
- Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10