Honor Magic 8 Pro in Italia: costa già 300€ in meno con tablet e caricabatterie omaggio

Honor ha ufficializzato l’arrivo in Italia del suo nuovo top di gamma, l’Honor Magic 8 Pro. L’annuncio ha confermato la strategia del brand cinese, che posiziona il nuovo dispositivo definendolo il primo “Self-Evolving AI Smartphone“.

L’azienda intende così marcare una netta distinzione rispetto al passato, puntando sull’integrazione profonda tra la piattaforma hardware e un’intelligenza artificiale proattiva, capace di adattarsi alle abitudini dell’utente.

Honor Magic 8 Pro è ufficiale in Italia: tutto quello che dovete sapere

Assieme a Honor Magic 8 Pro arriva anche la nuova interfaccia MagicOS 10, basata su Android 16. Al centro del sistema opera l’agente AI di nuova generazione (noto come YOYO Agent nel mercato asiatico), progettato per automatizzare l’esecuzione di compiti complessi.

Grazie all’architettura MCP, l’assistente virtuale acquisisce la capacità di controllare le applicazioni di sistema, permettendo di gestire attività che spaziano dalla ricerca e cancellazione di screenshot fino alla sintesi di documenti di lavoro.

Per facilitare l’interazione con queste funzionalità, Honor ha introdotto un tasto fisico dedicato, l’AI Button: una pressione prolungata attiva l’assistente, mentre un doppio click apre la fotocamera, sebbene il tasto rimanga personalizzabile dall’utente.

L’integrazione software si estende alla collaborazione con Google Cloud, portando sul dispositivo le funzionalità del modello Gemini. Questo permette interazioni multimodali via testo e voce, oltre a strumenti di sicurezza come AI Deepfake Detection, pensata per contrastare i tentativi di frode tramite clonazione vocale o manipolazione video durante le chiamate.

Le migliori fotocamere del brand, ecco AiMAGE

Sul fronte dell’imaging, il dispositivo adotta il nuovo AiMAGE Camera System. La scheda tecnica evidenzia un netto focus sulle capacità di zoom: il Magic 8 Pro monta una fotocamera Ultra Night Telephoto da 200 megapixel con un sensore da 1/1,4 pollici e apertura f/2.6.

Tale configurazione è studiata per massimizzare la raccolta di luce anche su lunghe focali, supportata da lenti con uno zoom ottico 3,7x. Il modulo è completato da una fotocamera principale da 50MP (f/1.6) e una ultra-grandangolare da 50MP con funzionalità macro.

A livello software, la stabilità degli scatti è gestita da un modello di stabilizzazione adattiva AI che promette di raggiungere lo standard CIPA 5.5, riducendo la necessità di supporti esterni come treppiedi. L’elaborazione cromatica è affidata al motore Magic Color, che utilizza algoritmi di deep learning per la gestione delle tonalità e l’applicazione di preset stilistici.

Il resto dell’hardware e le differenze tra versione Cina ed Europa

Sotto la scocca, il Magic 8 Pro è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il display è un pannello LTPO OLED da 6,71 pollici con refresh rate variabile 1-120 Hz e una luminosità di picco HDR che tocca i 6.000 nit, integrando tecnologie per la protezione della vista come il PWM dimming a 4320 Hz.

Un aspetto tecnico rilevante riguarda la batteria. Mentre la versione cinese del dispositivo vanta una capacità di circa 7.200 mAh, la variante destinata al mercato globale ed europeo subisce una riduzione, fermandosi a 6.270 mAh.

Si tratta di una consuetudine tecnica legata alle diverse certificazioni e tecnologie delle celle al silicio-carbonio per l’export, che tuttavia rappresenta comunque un incremento rispetto ai 5.270 mAh del precedente Magic 7 Pro. La ricarica supportata in Italia è da 100W via cavo e 80W in modalità wireless.

Disponibilità, prezzi e promozione di lancio

Honor Magic 8 Pro è disponibile in Italia da oggi 15 gennaio nelle colorazioni Sunrise Gold, Sky Cyan e Black. Il posizionamento di prezzo è quello della fascia premium, con un listino di partenza fissato a 1.299 euro.

Tuttavia, per la fase di lancio, l’azienda ha attivato una politica commerciale aggressiva: attraverso il nostro coupon sconto (AM8P300ER) da 300 euro, il prezzo finale scende a 999 euro.

Inoltre, l’acquisto in bundle include il tablet Honor Pad 10 e il caricabatterie Honor Super Charger, rendendo l’offerta iniziale economicamente più competitiva rispetto al solo prezzo di listino.

Il dispositivo è acquistabile sul sito ufficiale, su Amazon e presso i principali operatori telefonici.