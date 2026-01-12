Aspettando Honor Magic 8 Pro: il Camera Phone sfiora la Top 5 di DxOMark

Il lancio in Italia di Honor Magic 8 Pro avverrà tra una manciata di giorni: per ingannare l’attesa possiamo iniziare a stuzzicare il palato con il giudizio di DxOMark. Il noto portale ha posizionato il Camera Phone ad un passo dalla Top 5, tra i migliori modelli del 2026.

Honor Magic 8 Pro convince DxOMark: ecco quanti punti ha totalizzato il nuovo top di gamma

Crediti: DxOMark

Secondo i test di DxOMark, Honor Magic 8 Pro si posiziona ai vertici del mercato (6° nella classifica globale con 164 punti), confermandosi uno dei migliori Camera Phone per versatilità e affidabilità.

Il dispositivo eccelle per l’esposizione accurata e l’ampia gamma dinamica in quasi tutte le condizioni. La conservazione del dettaglio è ottima, specialmente in piena luce e negli scatti con lo zoom a lungo raggio. I ritratti beneficiano di un effetto bokeh naturale con uno scontornamento preciso del soggetto e tonalità della pelle molto piacevoli e neutre. In ambito fotografico, il rumore visivo è mantenuto a livelli estremamente bassi.

Il tallone d’Achille riguarda principalmente il comparto video, dove si notano instabilità nell’esposizione e occasionali imprecisioni nella resa cromatica. In interni o con scarsa luce, i video mostrano rumore visibile (specie se c’è movimento) e una perdita di dettaglio. Infine, la profondità di campo è talvolta limitata nei ritratti di gruppo, con il rischio di volti fuori fuoco, e sono presenti artefatti come ghosting e frange colorate nelle riprese video.

Per il giudizio completo, le valutazioni tecniche e i sample foto potete dare un’occhiata al link in fonte.

Crediti: DxOMark

Con i suoi 164 punti complessivi, Honor Magic 8 Pro sfiora la Top 5 di DxOMark: anche se non riesce a superare gli ultimi flagship di Apple, vivo, OPPO e Huawei resta un Camera Phone di altissimo livello.

Il nuovo arrivato di Honor si lascia alle spalle Pixel 10 Pro XL, Huawei Pura 70 Ultra e iPhone 16 Pro Max, rivali di tutto rispetto. Ricordiamo che il lancio in Italia è fissato per il 15 gennaio, quindi mancano solo pochi giorni prima di scoprire tutti i dettaglia della versione internazionale!