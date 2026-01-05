Honor Magic 8 Pro Air: il top di gamma diventa ultrasottile?

Il 2026 comincia all’insegna di Honor, con il lancio europeo del nuovo top di gamma: il debutto in Italia è previsto per metà mese, ma nel frattempo spuntano nuove voci su alcune aggiunte per il mercato cinese.

Il prossimo modello potrebbe chiamarsi Honor Magic 8 Pro Air, un nome che unisce una doppia aspettativa: da una lato un dispositivo di punta con specifiche di alto livello e dall’altro una scocca sottile.

Honor Magic 8 Pro Air potrebbe essere la nuova aggiunta alla serie, combinando le caratteristiche di punta con un corpo sottile

Crediti: Honor

Dal lancio di iPhone Air sono vari i brand asiatici che hanno attinto al nome del terminale di Cupertino ed ora potrebbe toccare anche ad Honor. Uno dei dirigenti dell’azienda ha pubblicato un misterioso post su Weibo – noto social cinese – in cui fa rifermento ad uno smartphone che combina caratteristiche Pro e Air.

Non viene fatta menzione del dispositivo, ma l’utilizzo delle due parole potrebbe indicare il lancio di Honor Magic 8 Pro Air. Tuttavia non è da escludere che il nome definitivo possa essere Honor Magic 8 Air, in linea con indiscrezioni precedenti.

Il dirigente non aggiunge altro, ma ad arricchire il quadro ci pensano alcuni insider. Il nuovo smartphone dovrebbe debuttare già nel corso del mese di gennaio ed avrebbe dalla sua uno schermo OLED LTPO da 6,31″ 1.5K, il SoC Dimensity 9500 di MediaTek ed una batteria da 5.500 mAh con ricarica da 80W.

Si parla perfino delle colorazioni, che potrebbero essere quattro: Feather White, Shadow Black, Light Orange e Fairy Purple.

Lo smartphone ultrasottile della serie Magic è stato protagonista di molteplici indiscrezioni, talvolta anche confuse. Alcuni parlavano di Honor Magic 8S mentre adesso tutto sembra puntare in direzione di Magic 8 Pro Air o Magic 8 Air. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, da prendere con cautela.