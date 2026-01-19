Honor Magic 8 Pro Air è la svolta della serie: compatto, leggero e ultrasottile | Ufficiale

Alla fine anche la serie Magic ha ceduto al fascio degli smartphone ultrasottili: lo fa con un telefono elegantissimo e stiloso, con un look ispirato a Cupertino ma che alla fine riesce ad avere una sua identità. Andiamo a dare un’occhiata a tutti i dettagli di Honor Magic 8 Pro Air: design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità – ma per ora il flagship resta in Cina.

Honor Magic 8 Pro Air: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del primo ultrasottile del brand

Design e display

Crediti: Honor

Lo stacco da Honor Magic 8 Pro Air e i due fratelli Magic 8 e 8 Pro è netto: l’ampia fotocamera circolare (che ci ricorda la natura di Camera Phone della serie) viene spazzata via da un look tutto nuovo. Il modello Air segue la scia di Honor 500, a sua volta ispirato allo stile iconico e divisivo di iPhone Air.

Lo smartphone monta una tripla fotocamera posteriore, inserita in un modulo a capsula orizzontale, posizionato nella parte alta e centrale della scocca. Molto belle le colorazioni ma anche in questo caso si strizza l’occhio a Cupertino: le varianti nero e bianco sono dedicate a chi cerca uno stile sobrio ed elegante mentre il modello viola aggiunge un tocco di colore in più. La versione più esuberante e sicuramente quella arancione, ed è proprio quella che guarda ad Apple (e agli ultimi iPhone 17 Pro e Pro Max).

Crediti: Honor

Il telefono presenta dimensioni compatte: con un display OLED da 6,31″ di diagonale, abbiamo uno spessore di appena 6,1 mm ed un peso piuma di 155 grammi. Comunque non mancano caratteristiche premium come una luminosità di picco da record (6.000 nit), un lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo e una scocca classificata IP69.

Specifiche tecniche

Rispetto ai fratelli della serie Magic e ai cugini della famiglia 500, Honor Magic 8 Pro Air mette da parte Qualcomm e i SoC Snapdragon per passare all’eterno rivale del chipmaker USA. A bordo abbiamo il Dimensity 9500, ultima soluzione di punta targata MediaTek realizzata a 3 nm e dotata di architettura All Big Core, con una frequenza massima di 4,21 GHz – e una GPU che supporta il ray tracing.

Crediti: Honor

La batteria è un’unità al silicio-carbonio da 5.500 mAh con doppia ricarica: quella cablata arriva fino a 80W mentre quella wireless si ferma a 50W.

Il comparto fotografico non fa una piega grazie al sensore da 50 MP (1/1.3″, f/1.6) con stabilizzazione di livello CIPA 5.0, accompagnato da un ultra-grandangolare e macro, insieme ad un teleobiettivo periscopico. Quest’ultimo presenta un sensore da 64 MP e dimensioni di 1/2″, con apertura f/2.6, zoom ottico 3.2X e digitale fino a 100X, con stabilizzazione ottica CIPA 5.0.

Honor Magic 8 Pro Air – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 150,5 x 71,9 x 6,1 mm, 155 grammi

Colorazioni: Feather White, Shadow Black, Light Orange, Fairy Purple

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED LTPO 6,31″ 1.5K (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 6.000 nit di picco, PWM a 4.320 Hz, protezione Giant Rhino Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.500 mAh

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 64 MP (f/1.6-2.2-3.2) con OIS, ultra-wide/macro 112°/2,5 cm e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom 3.2X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

Quanto costa Honor Magic 8 Pro Air – Prezzo e uscita

Il nuovo Honor Magic 8 Pro Air ha debuttato in Cina il 19 gennaio, al prezzo di partenza di circa 616€ al cambio e con disponibilità a partire dal 23 del mese. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili.

12/256 GB – 4.999 yuan – 616€

12/512 GB – 5.299 yuan – 653€

16/512 GB – 5.599 yuan – 690€

16 GB/1 TB – 5.999 yuan – 739€

Lo smartphone è stato annunciato solo per il mercato cinese e al momento non è dato di sapere se arriverà o meno in Italia. Visti i precedenti è molto probabile che resterà esclusivo in patria: Honor ha sempre avuto un approccio conservativo alla lineup internazionale, portando a livello Global solo la versione Pro.