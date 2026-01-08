Questo potrebbe essere Honor Magic 8 Pro Air, con un design “ispirato”

Si torna a parlare di Honor Magic 8 Pro Air, questa volta con una possibile conferma. I social del brand hanno nominato questo misterioso dispositivo (su Weibo, il Twitter cinese) mentre le prime immagini leak mostrano un design in linea con la dicitura Air.

E sì, se ve lo state chiedendo ancora una volta l’ispirazione è Cupertino – con il suo primo iPhone ultrasottile dal design divisivo.

Honor Magic 8 Pro Air si ispira a Cupertino nelle prime immagini leak: ecco come potrebbe essere il design

Crediti: Ice Universe

L’immagine in copertina è stata pubblicata di recente da un noto insider cinese mentre quella qui sopra arriva da Ice Universe, altro leaker conosciuto. I due stili sono differenti nei dettagli ma non nello spirito: l’ispirazione è chiara dato che abbiamo a che fare con un modello che ricalca il look di iPhone Air.

Questa non è la prima volta che Honor utilizza una fotocamera orizzontale ispirata al nuovo dispositivo di Cupertino. Il medesimo stile è stato utilizzato anche con Honor 500 e 500 Pro, lanciati in Cina nei mesi passati e ancora inediti a livello internazionale.

Visti i precedenti, il fatto che Honor Magic 8 Pro Air possa avere un design come questo appare verosimile.

Crediti: Weibo

Nel frattempo la compagnia ha confermato ufficialmente il nome del dispositivo, tramite un post sul social cinese. Non ci sono altri dettagli, ma abbiamo già una panoramica chiara delle specifiche – grazie alla mole di leak finora.

Come il nome lascia intendere, il modello Air arriverà con una scocca ultrasottile: si vocifera di uno spessore di appena 6,3 mm ed un peso di circa 158 grammi. Nonostante le dimensioni contenute (con uno schermo da 6,3″) dovremmo avere caratteristiche top con il Dimensity 9500 ed una fotocamera con teleobiettivo.

Le colorazioni disponibili sarebbero quattro – nero, bianco, viola e arancione – almeno secondo l’immagine leak in copertina.

Scheda tecnica presunta