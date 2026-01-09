Honor Magic 8 Pro Air: il primo ultrasottile del brand arriva a gennaio

Dopo la solita sfilza di indiscrezioni – tra immagini e voci sulle specifiche – alla fine c’è la conferma ufficiale. Honor Magic 8 Pro Air sarà annunciato in Cina il 19 gennaio come il primo smartphone ultrasottile del brand. Il primo teaser dell’azienda mostra il profilo del telefono, confermando sia lo spessore contenuto che il nuovo design della fotocamera.

Honor Magic 8 Pro Air, ufficiale la data di presentazione: arriverà anche da noi o resterà un’esclusiva cinese?

Crediti: Honor

Come il nome lascia intendere, l’ispirazione di Honor Magic 8 Pro Air è il recente iPhone Air: l’ultrasottile di Cupertino è nei pensieri della casa cinese già dal lancio di Honor 500 ed ora sembra intenzionata a fare il bis. Nonostante manchino diversi giorni all’uscita del telefono, Honor pare certa del suo successo.

Infatti in un post sul social cinese Weibo, uno dei dirigenti ha sottolineato l’impegno a lungo termine del brand nella categoria ultrasottile – nonostante le esitazioni degli utenti rispetto a questa nuova fascia di prodotti. Infatti non è un segreto che gli attuali ultraslim non abbiano riscosso il successo sperato: vedremo se le cose cambieranno man mano che saranno annunciati nuovi modelli.

Aspettando il debutto ufficiale, ecco la scheda tecnica presunta del nuovo smartphone di Honor – da prendere con cautela. Inoltre al momento si parla solo del lancio in Cina e purtroppo non sappiamo ancora se il modello Air troverà spazio anche in Europa.