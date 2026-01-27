Honor 600 Lite e Huawei Band 11 avvistati per la prima volta

Siamo alle battute finali di gennaio, è passato solo un mese dall’inizio del 2026 eppure già abbiamo avuto una bella dose di novità, tra debutti e indiscrezioni. Ora si aggiungono altri due nomi, anche se per il momento non c’è nulla di concreto tranne la loro esistenza: Honor 600 Lite e Huawei Band 11 sono stati già certificati ed è chiaro che saranno i nuovi dispositivi in arrivo anche alle nostre latitudini.

Honor 600 Lite e Huawei Band 11 sono stati certificati per la prima volta

Il nuovo Honor 600 Lite è apparso con la sigla LNA-NX1 e il nome commerciale, quindi la sua identità è confermata. Purtroppo non ci sono né immagini né dettagli tecnici: sappiamo che si tratterà di un modello 5G e avrà Android 16 come software, ma questo è tutto.

Comunque la sua stessa esistenza è una sorta di conferma: la serie Honor 500 (lanciata a novembre) resterà esclusiva cinese mentre ad arrivare nei mercati internazionali sarà la generazione successiva. A questo punto possiamo aspettarci Honor 600 e 600 Pro: saranno loro i successori degli attuali Honor 400 e 400 Pro.

Crediti: ZionsAnvin (X)

La famiglia comprende anche la versione 400 Lite, a cui seguirà il nuovo dispositivo fresco di certificazione. Possiamo anche fare delle ipotesi sulle tempistiche: è probabile che Honor 600 Lite arriverà sul mercato ad aprile mentre a maggio toccherà ai fratelli maggiori.

Intanto anche Huawei Band 11 ha ricevuto la sua prima certificazione, con nome commerciale e sigla CDY-B49. Purtroppo anche in questo caso mancano i dettagli e la conferma della sua esistenza è tutto ciò che abbiamo. Probabilmente il fitness tracker avrà molto in comune con la versione attuale mentre il debutto potrebbe trovare spazio a stretto giro, forse già a febbraio.