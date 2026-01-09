Quanto ha guadagnato Tim Cook nel 2025? Il salario base di 3 milioni è solo la punta dell’iceberg

Il 2025 si è concluso confermando ancora una volta lo status di Tim Cook come uno dei manager più pagati al mondo, sebbene le cifre mostrino una lievissima flessione rispetto all’anno precedente.

Secondo quanto riportato nel “proxy filing” annuale di Apple, il documento ufficiale che le società quotate devono presentare agli azionisti e alla SEC, il CEO di Apple ha incassato complessivamente 74,3 milioni di dollari.

Si tratta di una cifra imponente, che tuttavia segna un leggero ribasso rispetto ai 74,6 milioni registrati nel 2024, evidenziando come anche ai vertici della più grande azienda tecnologica del mondo i compensi siano soggetti a minime oscillazioni.

I guadagni di Tim Cook nel 2025 spiegati nel dettaglio

Crediti: CNN

Tuttavia, il dato nudo e crudo del totale non racconta l’intera storia della strategia retributiva di Cupertino. Apple aveva infatti fissato un obiettivo di compensazione target pari a 59 milioni di dollari, identico a quello dell’anno precedente.

Il fatto che Cook abbia superato abbondantemente questa soglia, arrivando a oltre 74 milioni, è una diretta conseguenza dei meccanismi di incentivi che scattano quando l’azienda supera le aspettative di performance finanziaria e operativa. Questo surplus testimonia la salute finanziaria del colosso californiano e la fiducia che il consiglio di amministrazione ripone nella sua guida.

La complessa struttura del compenso

Analizzando la struttura del pacchetto retributivo, emerge chiaramente come lo stipendio fisso costituisca ormai una parte quasi simbolica del guadagno totale. Il salario base di Tim Cook è infatti fermo a 3 milioni di dollari, una cifra che non ha subito variazioni dal 2016.

La vera ricchezza deriva dalla componente variabile, legata indissolubilmente ai risultati di borsa e agli obiettivi aziendali. La parte del leone è rappresentata dagli stock awards, ovvero i premi in azioni, che nel 2025 hanno raggiunto il valore stratosferico di 57,5 milioni di dollari.

A questi si aggiungono ulteriori 12 milioni di dollari erogati sotto forma di incentivi in denaro basati sulle performance, confermando un modello retributivo fortemente orientato al risultato.

Non vanno poi trascurati le cosiddette “other compensation”, ovvero i benefici accessori, che ammontano a 1,76 milioni di dollari. In questa categoria rientra un mix eterogeneo di voci che spaziano dai contributi per il piano pensionistico 401(k) ai premi per l’assicurazione sulla vita, fino alla liquidazione delle ferie non godute.

Particolarmente rilevante in questa sezione è la spesa per la sicurezza personale e, soprattutto, per l’utilizzo di aerei privati. È interessante notare come l’utilizzo del jet privato non sia un semplice vezzo del CEO, ma un requisito imposto direttamente da Apple: per ragioni di efficienza e sicurezza, Cook è obbligato a utilizzare velivoli privati sia per le trasferte di lavoro che per i viaggi personali.

I compensi del team esecutivo e la transizione finanziaria

Il documento rilasciato da Apple offre anche uno spaccato interessante sui guadagni degli altri membri chiave del team esecutivo, dimostrando come la politica di alti compensi sia diffusa in tutto il vertice aziendale.

Figure strategiche come Kate Adams, general counsel uscente, Sabih Khan, direttore operativo, e Deirdre O’Brien, responsabile del retail e delle risorse umane, hanno ricevuto pacchetti retributivi molto simili tra loro, attestandosi ciascuno intorno ai 27 milioni di dollari.

Il 2025 è stato però un anno particolare per la gestione finanziaria di Apple, segnato da un importante passaggio di testimone nel ruolo di Chief Financial Officer.

Questa transizione si riflette chiaramente nei numeri: Luca Maestri, lo storico CFO che ha guidato i conti di Apple per anni, ha chiuso il suo 2025 con un compenso di 15,5 milioni di dollari. Il suo successore, Kevan Parekh, ha invece registrato un ingresso importante con un guadagno di 22,5 milioni di dollari, segnalando l’investimento che l’azienda sta facendo sulla nuova figura chiamata a gestire l’immensa liquidità e le strategie fiscali di Cupertino per il futuro.