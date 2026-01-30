Hai un Pixel Tablet? Google ha ottime notizie per te!

Chi possiede un Pixel Tablet ha spesso dovuto fare i conti con un approccio da parte di Google che, nel corso degli anni, è apparso talvolta discontinuo e poco lineare per quanto riguarda il segmento dei tablet.

Tuttavia, questa volta l’azienda di Mountain View ha deciso di sorprendere positivamente la propria utenza con un annuncio che cambia le carte in tavola e che potrebbe convincere i possessori del dispositivo a rimandare qualsiasi intenzione di sostituzione o pensionamento anticipato del prodotto.

Google allunga la vita di Pixel Tablet, ben fatto!

La novità principale riguarda un significativo prolungamento del supporto software ufficiale. Google ha infatti deciso di garantire al Pixel Tablet due anni aggiuntivi di aggiornamenti completi del sistema operativo Android.

Se inizialmente il ciclo di vita previsto per le “major release” del sistema operativo terminava nel giugno 2026, la pagina di supporto ufficiale è stata silenziosamente aggiornata per riflettere una nuova scadenza: giugno 2028.

Il cambiamento è fondamentale perché allinea finalmente gli aggiornamenti del sistema operativo con quelli di sicurezza. In precedenza, infatti, vi era una discrepanza che vedeva il supporto per le nuove funzioni Android terminare due anni prima rispetto alle patch di sicurezza.

Ora, invece, il Pixel Tablet godrà di una copertura totale per un totale di cinque anni, garantendo agli utenti non solo un dispositivo sicuro, ma anche ricco delle ultime funzionalità software per un periodo decisamente più lungo di quanto preventivato al momento dell’acquisto.

La strategia dietro il Tensor G2

Questa mossa non giunge del tutto inaspettata per gli osservatori più attenti delle dinamiche interne a Big G. La decisione segue un precedente stabilito alla fine del 2024, quando l’azienda ha applicato la stessa estensione del supporto ai suoi smartphone della serie Pixel 6 e Pixel 7, portandoli da tre a cinque anni di aggiornamenti.

Il filo conduttore che lega il tablet a questi smartphone è l’hardware: il Pixel Tablet, lanciato nel 2023, è spinto dallo stesso processore Tensor G2 presente nella famiglia Pixel 7.

È evidente che, avendo deciso di mantenere aggiornata la piattaforma software per gli smartphone dotati di questo chipset, per Google è risultato tecnicamente logico e sostenibile estendere lo stesso trattamento anche al tablet.

Si tratta di una scelta che premia la coerenza dell’ecosistema e che valorizza l’investimento fatto dagli utenti su un’architettura hardware che Google considera ancora valida e performante.

Ci sarà un nuovo Pixel Tablet?

Se da un lato l’estensione del supporto software è una notizia eccellente per chi già possiede il dispositivo, dall’altro potrebbe celare una realtà meno rosea per quanto riguarda il futuro dell’hardware.

L’industria ha osservato con scetticismo le voci riguardanti un possibile Pixel Tablet 2 o addirittura un salto diretto verso una terza generazione; voci che sono state smorzate dalla stessa azienda quando ha lasciato intendere che lo sviluppo di nuovi tablet è stato messo in pausa.

A differenza di concorrenti come Apple e Samsung, che dominano il mercato con strategie chiare e rilasci costanti, Google sembra faticare ancora a trovare la formula vincente per rendere i suoi tablet dei veri best-seller. Il primo modello ha ricevuto recensioni miste e non è riuscito a imporsi come un vero rivale dell’iPad o dei Galaxy Tab.

In questo contesto, l’annuncio del supporto esteso arriva con un ritardo notevole, oltre un anno dopo il lancio, un dettaglio che suggerisce quanto il settore tablet sia forse scivolato in secondo piano nelle priorità di Mountain View.

Per l’utente finale, tuttavia, il risultato pratico è ciò che conta: il Pixel Tablet attuale avrà una vita operativa molto più lunga del previsto, trasformandosi in un compagno affidabile fino al 2028, indipendentemente dal fatto che Google decida o meno di produrne un successore.