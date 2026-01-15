Pixel 10a potrebbe costare meno, alla faccia dei rincari e della crisi

Il prossimo flagship economico di Google si avvicina al debutto: dopo i dettagli sul design e le specifiche ora tocca ad alcuni dei dettagli più interessanti, dato che vanno a toccare il portafogli degli utenti.

Il lancio di Pixel 10a potrebbe arrivare in anticipo rispetto al predecessore; inoltre i presunti prezzi leak giocano al ribasso. Una mossa audace da parte della compagnia di Android oppure una svista in attesa delle cifre precise?

Pixel 10a: trapelano prezzo e data di presentazione del nuovo modello budget di Google

Per ora da parte di Google tutto tace, ma nel frattempo abbiamo accumulato un bel po’ di dettagli. Le ultime novità ci hanno permesso di dare uno sguardo al design di Pixel 10a: il dispositivo dovrebbe avere un look quasi identico a quello di Pixel 9a e la stessa scheda tecnica non sembrerebbe riservare sorprese.

Intanto un noto insider (conosciuto come @MysteryLupin) ha svelato in anticipo sia la presunta data d’uscita che i prezzi del prossimo Pixel budget. Il lancio dovrebbe avvenire il 17 febbraio, quasi un mese in anticipo rispetto al predecessore.

Pixel 9a – Crediti: Google

Pixel 10a arriverebbe in Europa al prezzo di partenza di circa 500€, per la variante da 128 GB – nelle colorazioni Obsidian, Berry, Lavender e Fog. Il taglio superiore da 256 GB costerebbe intorno ai 600€, nella sola variante Obsidian. Le cover ufficiali avrebbero gli stessi colori dei telefoni ed un prezzo di circa 20€.

Il leaker specifica che i prezzi sono approssimativi e non rappresentano le cifre precise. Tuttavia siamo “lontani” dai 549€ e 649€ di Pixel 9a, con uno scarto di ben 50€. Che Google abbia deciso di offrire il nuovo modello ad un prezzo minore? Purtroppo non c’è ancora una certezza, ma teniamo le dita incrociate.

Scheda tecnica presunta