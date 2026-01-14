Pixel 10a nelle immagini “ufficiose”: design e specifiche troppo scontati?

La prima novità di Google in arrivo nel 2026 sarà il prossimo Pixel 10a, il modello di ingresso della serie. Inizialmente previsto a fine anno, si torna invece alla solita finestra di lancio – ossia tra marzo e aprile.
Aspettando di saperne di più in via ufficiale, in queste ore sono emersi dei presunti render: rispetto a quelli già visti alcuni mesi fa, in questo caso si tratterebbe di immagini ufficiose, trafugate prima del lancio.
Google Pixel 10a tra immagini e specifiche leak: facciamo il punto della situazione su un telefono fotocopiato
In base a quanto emerso in termini di design e specifiche, parlare di approccio conservativo potrebbe essere un eufemismo. Il look di Pixel 10a mostrato nei render ufficiosi mostra uno stile invariato, con una dual camera a capsula orizzontale affiancata dal flash LED ed un display con punch hole centrale.
Era già nell’aria da ottobre – con le immagini concept – ma in quel caso si vociferava di cornici più sottili e meglio ottimizzate. E invece il nuovo modello sembra ricalcare a menadito il precedente Pixel 9a, a parte in modulo fotografico leggermente accorciato.
Le somiglianze non riguarderebbero solo il design ma anche quello che troveremo sotto la scocca. Le specifiche trapelate a dicembre parlano di un telefono dotato di una scheda praticamente identica a quella del predecessore.
L’unica novità sarebbe rappresentata da una versione potenziata del chipset Tensor G4 ma per ora non ci sono indizi, solo speculazioni.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Obsidian
- Certificazione: IP68
- Display: Flat Actua OLED 6,3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC: Google Tensor G4, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 1 x 3,1 GHz – Cortex-X4
- 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720
- 4 x 1,92 GHz – Cortex-A520
- GPU: Mali-G715 MP7
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Storage: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 5.100 mAh
- Ricarica: 23W, wireless Qi
- Fotocamera: doppia 48 + 13 MP (f/1.7-2.2) con OIS e ultra-wide 120°
- Selfie camera: 13 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2
- Sistema operativo: Android 16 con 7 anni di aggiornamenti