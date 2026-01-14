Pixel 10a nelle immagini “ufficiose”: design e specifiche troppo scontati?

Di
Gabriele Cascone
-
pixel 10a
Crediti: Androidheadlines

La prima novità di Google in arrivo nel 2026 sarà il prossimo Pixel 10a, il modello di ingresso della serie. Inizialmente previsto a fine anno, si torna invece alla solita finestra di lancio – ossia tra marzo e aprile.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale, in queste ore sono emersi dei presunti render: rispetto a quelli già visti alcuni mesi fa, in questo caso si tratterebbe di immagini ufficiose, trafugate prima del lancio.

Google Pixel 10a tra immagini e specifiche leak: facciamo il punto della situazione su un telefono fotocopiato

pixel 10a
Pixel 9a a confronto con il presunto Pixel 10a – Crediti: Androidheadlines

In base a quanto emerso in termini di design e specifiche, parlare di approccio conservativo potrebbe essere un eufemismo. Il look di Pixel 10a mostrato nei render ufficiosi mostra uno stile invariato, con una dual camera a capsula orizzontale affiancata dal flash LED ed un display con punch hole centrale.

Era già nell’aria da ottobre – con le immagini concept – ma in quel caso si vociferava di cornici più sottili e meglio ottimizzate. E invece il nuovo modello sembra ricalcare a menadito il precedente Pixel 9a, a parte in modulo fotografico leggermente accorciato.

Le somiglianze non riguarderebbero solo il design ma anche quello che troveremo sotto la scocca. Le specifiche trapelate a dicembre parlano di un telefono dotato di una scheda praticamente identica a quella del predecessore.

L’unica novità sarebbe rappresentata da una versione potenziata del chipset Tensor G4 ma per ora non ci sono indizi, solo speculazioni.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: /
  • Colorazioni: Obsidian
  • Certificazione: IP68
  • Display: Flat Actua OLED 6,3″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
  • Raffreddamento passivo
  • SoC: Google Tensor G4, 4 nm Samsung
  • CPU octa-core
    • 1 x 3,1 GHz – Cortex-X4
    • 3 x 2,6 GHz – Cortex-A720
    • 4 x 1,92 GHz – Cortex-A520
  • GPU: Mali-G715 MP7
  • RAM: 8 GB LPDDR5X
  • Storage: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile
  • Batteria: 5.100 mAh
  • Ricarica: 23W, wireless Qi
  • Fotocamera: doppia 48 + 13 MP (f/1.7-2.2) con OIS e ultra-wide 120°
  • Selfie camera: 13 MP (f/2.2)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 3.2
  • Sistema operativo: Android 16 con 7 anni di aggiornamenti