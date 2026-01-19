Pixel 10a, data e prezzi: lancio anticipato e zero aumenti in vista

A distanza di pochi giorni dalle indiscrezioni su prezzo e uscita di Pixel 10a, arrivano altri dettagli – e stavolta correggono il tiro. Il nuovo modello della serie dovrebbe arrivare in anticipo rispetto al predecessore, ma comunque nello stesso mese e non direttamente a febbraio.

Pixel 10a sempre più tangibile: i nuovi leak “confermano” il lancio anticipato e prezzi interessanti

Pixel 9a a confronto con il presunto Pixel 10a – Crediti: Androidheadlines

In realtà – rivela il noto insider @billbil_kun – il 18 febbraio ci sarebbe la fase di apertura dei preordini, con l’annuncio ufficiale da parte di Google. Le vendite vere e proprie sarebbero previste per il 5 marzo. Si tratta comunque di un certo anticipo rispetto a Pixel 9a: l’attuale dispositivo è stato annunciato a marzo, con vendite da metà aprile 2025.

Il leaker ritorna anche sulla questione prezzi, fornendo delle cifre più precise. Se confermati, si tratterebbe di un’ottima notizia per gli appassionati degli smartphone di Google, dato che non sarebbero previsti rincari. Pixel 10a da 8/128 GB dovrebbe debuttare a 549€ mentre la variante da 8/256 GB salirebbe a 649€; esattamente gli stessi prezzi e le medesime configurazioni di Pixel 9a.

Scheda tecnica presunta