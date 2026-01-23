Non bastavano le immagini: Gemini si prepara a creare anche musica

Ormai i chatbot AI sono diventati parte integrante della quotidianità di tantissimi utenti. Non si tratta di un apporto all’interno del flusso di lavoro, ma anche di un aiuto a tutto tondo. L’ultima novità di Google Gemini potrebbe rendere l’assistente di Mountain View ancora più utile ed interessante.
Similmente a quanto avviene con altre AI dedicate, Gemini potrebbe introdurre la possibilità di creare musica – proprio come avviene con Nano Banana Pro e la generazione di immagini.
Google Gemini sarà in grado di creare musica: ecco l’ultima novità scovata all’interno del codice
Il team di Android Authority ha scovato un dettaglio importante all’interno del codice della versione 17.2.51.sa.arm64 dell’app Google per Android. Si tratta di stringhe precise che fanno riferimento alla generazione di musica: l’immagine mostra la nuova caratteristica presente all’interno dell’elenco delle funzionalità già implementate in Gemini.
Il chatbot di Google dispone già di modelli per la creazione di musica, come Lyra (utilizzabile dagli sviluppatori anche tramite le API di Gemini), tuttavia manca di un’interfaccia intuitiva specifica per questa funzione.
La presenza della riga all’interno della lista delle funzionalità sembrerebbe suggerire proprio questo: una nuova interfaccia accessibile tramite la schermata di Gemini. Tuttavia dall’analisi del codice non è possibile capire pienamente come funzionerà questa possibile novità; inoltre sembra che saranno presenti delle restrizioni nell’utilizzo (ma sappiamo quali).
Probabile che le limitazioni possano essere legate al tipo di account in uso, con maggiori libertà per gli utenti premium. Comunque da quanto emerso c’è effettivamente un nuovo strumento in arrivo per Google Gemini, relativo alla musica. Resta solo da vedere quando sarà implementato e per ora non ci sono dettagli sulle tempistiche.